PRATI DISERBATI – IL MANAGER MARCO DI CARLO, SPACCIATO PER MARK CALTAGIRONE A SUA INSAPUTA, È ANDATO IN PROCURA A SPORGERE DENUNCIA – L'INTERVISTA A "STORIE ITALIANE" : “HO SCOPERTO CHE SABATO SCORSO È STATA RIPUBBLICATA DA UNA DELLE TRE PROTAGONISTE UNA FOTO DI ME E MIA FIGLIA E HO DOVUTO VELOCIZZARE IL PROCEDIMENTO” – VIDEO

Sebastiano Cascone per www.gossipblog.it

MARCO DI CARLO IN PROCURA

Marco Di Carlo, oggi, è intervenuto, a 'Storie Italiane', per raccontare gli ultimi risvolti (giudiziari) del Pratigate. Stamattina, il manager dello spettacolo ha deciso di denunciare la vicenda per tutelare se stesso e la propria figlioletta nelle sedi competenti:

Di Carlo: "La denuncia nasce da dieci giorni di segnalazioni. Sono andato, oggi, in Procura a Roma. Ho esposto la denuncia. C'è un magistrato che la sta seguendo. Volevo tutelare la mia immagine e quella di mia figlia. Ho scoperto che, sabato scorso, è stato utilizzata, da una delle tre protagoniste, attraverso delle Stories su Instagram, come se fosse in una fantomatica chat di Mark Caltagirone. Ho dovuto velocizzare il procedimento".

La foto incriminata, in questo momento, non è stata ancora eliminata dai social:

Di Carlo: "Ora sono arrabbiato perché dopo ormai essere palese il fatto che sia un fake, non capisco perché venga ancora utilizzata. C'è una diffida a non utilizzare più questa immagine e legarla a questa vicenda".

L'immagine della povera vittima (minorenne) è stata data in pasto al popolo del web:

Di Carlo: "Non riesco a capire il profitto nell'utilizzare questa foto con me e mia figlia. Lei è un'ottima ballerina".

Ed una triste conclusione:

Di Carlo: "Non si inventano della storie per avere un ingaggio televisivo".

MARCO DI CARLO. COME MAI HAI DECISO DI DENUNCIARE? La denuncia arriva dopo dieci giorni di segnalazioni e di problemi miei che sono nati attorno all'utilizzo delle immagine mie e della mia famiglia. Stamattina ho deciso di andare in Procura a Roma sapendo che c'era un procedimento aperto e quindi e quindi ho sporto denuncia.

Non so in che termini posso parlarne perché c'è un magistrato che sta seguendo la vicenda. Ho dovuto fare questa denuncia per tutelare la mia immagine e quella di mia figlia ma anche perché, purtroppo, sabato scorso è stata ancora utilizzata la mia immagine sui social dalle protagoniste di questo caso.

Ha continuato ad utilizzare, attraverso delle stories su Instagram, e ha ripubblicato l'immagine di mia figlia come se fosse all'interno di una chat con il fantomatico Mark Caltagirone: c'ero ancora io con mia figlia, quella foto di noi in macchina. Ho dovuto velocizzare tutto il procedimento e con il mio avvocato abbiamo deciso stamattina...

Una persona della vostra redazione mi ha avvisato dicendomi che sulle stories di Eliana Michelazzo c'era ancora la mia immagine con mia figlia, tra l'altro neanche coperta, e poi mi sono arrivate una cinquantina di segnalazioni da persone che conosco e altre non conosco che mi informavano che ero sui social di questa persona. LA FOTO DI TUA FIGLIA NON ERA OSCURATA? No, si vede il viso mio e quello della bambina

