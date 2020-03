22 mar 2020 15:00

LA PRECISAZIONE DI ‘STRISCIA LA NOTIZIA’: IN MERITO ALLA NOTIZIA DELLA QUERELA DELLA FONDAZIONE PASCALE E DEL PROF. ASCIERTO, NON ERA NOSTRA INTENZIONE ENTRARE NEL MERITO DEL CURRICULUM E DELLA STORIA PROFESSIONALE. IL NOSTRO SERVIZIO SI È SEMPLICEMENTE LIMITATO A RIPROPORRE IL CONFRONTO TELEVISIVO TRA I DUE MEDICI, DURANTE IL QUALE IL DOTTOR ASCIERTO NON È STATO IN GRADO DI CONTROBATTERE IN MODO EFFICACE ALLE CONTESTAZIONI DEL PROFESSOR GALLI…