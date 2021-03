3 mar 2021 19:26

PREFERIAMO RICORDARLA ALLA SCOSSA – UNA IMBALSAMATA GIOVANNA CIVITILLO SCATENA I COMMENTI VELENOSETTI SUI SOCIAL PER LA CONDUZIONE DEL SUO PRIMAFESTIVAL: “RACCOMANDATA”, “SENZA QUALITÀ”, “SENZA ALCUNA COMPETENZA” – NON SONO BASTATE LE PAROLE DEL MARITO A FERMARE L’ONDATA DI MERDA CHE SI È ABBATTUTA SULLA COMPAGNA: “CI SI STUPISCE DELLA MOGLIE QUANDO NON LO SI FA PER LE AMANTI…” - VIDEO