IL PRESENTE E IL FUTURO DEL PORNO "PARLA" SUDAMERICANO - ALINA LOPEZ, CON LA SUA COLLEGA EMILY WILLIS, SONO TRA LE ATTRICI IN RAMPA DI LANCIO: FIGLIE DI IMMIGRATI, SONO LA NUOVA GENERAZIONE HARD AMERICANA - BARBARA COSTA: “ENTRAMBE SONO CRESCIUTE IN COMUNITÀ MORMONE. HANNO ENTRAMBE SCELTO IL PORNO DOPO UN DIPLOMA E LAVORI PART-TIME CHE LE HANNO SU DUE PIEDI LICENZIATE…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

emily willis nymphomania

“Io voglio essere libera, non voglio legami, non voglio fidanzati. Io voglio sc*pare e godere con chi mi va. Mi chiamano p*ttana? Tanto meglio, ché di quello che pensano gli altri non me ne può fregare di meno!”. Capito, sì? Alina Lopez è una che parla chiaro, lei ha la lingua lunga, non solo per quello che dice, ma proprio in centimetri, ce l’ha più lunga della media, anche se in realtà non se l’è mai misurata. Ma tu, la vedi, benissimo, nei suoi porno, quanto è lunga e quanto tale sua linguona giri, lecchi, su e giù, e dappertutto, per ani e sessi, e ambo i sessi. E quando l’azione si sposta in bocca… Confessalo: i video di Alina per cui smani, sono quelli dove le vengono in bocca, la ingozzano di sperma che lei non deglutisce, ma si sputa sui seni, con soddisfazione, la stessa con cui appena dopo guarda in camera, e ti fa l’occhiolino. Vero?

alina lopez brazzers

Mio caro, il presente e il futuro del porno è vivo, bacia pelli giovani, e "parla" sudamericano. Alina Lopez, con la sua collega Emily Willis, sono tra le pornoattrici che si stan facendo strada, e sono figlie di immigrati. Sono la nuova generazione americana che bussa alle porte della porno gloria. Reclamandola. Alina è messicana, Emily è argentina, ma lo sono solo d’origine: Alina è nata a Seattle, quinta di 7 fratelli, mentre Emily è stata portata via dall’Argentina a 6 anni, causa il divorzio della madre, e suo nuovo matrimonio con uno statunitense.

emily willis lato b

L’origine sudamericana non è l’unica qualità che le accomuna: sarà un caso, o forse, chi lo sa, magari ha la sua importanza, ma sia Alina che Emily sono cresciute in comunità mormone. Hanno retroterra e educazione religiosi, peculiari e ortodossi, che però non hanno impedito a tutte e due di perdere la verginità in fretta, Alina a 14 anni, e Emily a 13.

emily willis

Background spirituale a parte, hanno entrambe scelto il porno dopo un diploma e lavori part-time che le hanno su due piedi licenziate: Alina installava panelli solari, Emily era una venditrice porta a porta. Perdi il lavoro, e che fai? Ti disperi? A 20 anni!? Senti, tu fa come ti pare, Alina è andata a Las Vegas a sp*ttanarsi quanto le restava sul conto corrente, e Emily… ha cambiato ragazzo.

alina lopez 6 (2)

Chi lo dice che la Generazione Z sia disperante, con poche o nulle risorse, e che il suo futuro sarà tetro? A me sembra il contrario, almeno per coloro che non stanno fermi, col c*lo sul divano: Alina via social ha contattato tra gli agenti-porno migliori su piazza, ricevendone la possibilità di un provino. Lo ha superato, grintosa ma senza aspettarsi imminente e gratuita riuscita, anche perché appena arrivata sul set l’hanno rispedita a casa. Il motivo? Un febbrone che lei tentava di dissimulare per paura di fare chissà quale brutta figura. Uno stop di 2 settimane, e di nuovo in prova, sul set.

emily willis selfie

Invece, Emily Willis ha iniziato col porno amatoriale, con qualche incursione nel professionale. È rimasta a porno-spasso per mesi. Caparbia ha insistito, caparbia ha trovato la sua porno occasione, e oggi è un vulcano. Chi può fermarla? Queste ragazze non sono sicuramente la gioia di ogni genitore, ma sono sicure di sé, hanno la padronanza dei loro corpi, intente a costruirsi delle personalità singolarissime e d’acciaio.

Padronanza e personalità che, non so te, ma io non intravedo di un grammo in influencer, attriciucole, showgirlucole anche note. Biasimi Alina e Emily per la loro sfacciataggine? “L’anale nel porno c’entra nulla con quello che fai in privato”, dice Emily, “o almeno, con il poco che ho fatto io prima del porno! Qui ti insegnano le tecniche per rilassare i muscoli, ma ti svelo un segreto: dopo 2 giorni di riprese, "dietro" ti fa male, eccome!”.

alina lopez lingua 2 (2)

Aspetta… come dici? Queste due non sono donne rispettabili, e il problema sta sempre in ciò che pensano e dicono gli altri!? Uffa, l’ho scritto, riscritto, e te lo ripeto: questi "altri"… altri non sono che gran parte del pubblico porno! Come Alina, Emily scrolla la spalle a critiche e insulti: “Mi danno della tr*ia, della p*ttana? Io amo essere una tr*ia, adoro essere una p*ttana. Faccio un lavoro che mi piace, e faccio la vita che voglio fare” (scusa, lettore: spero ti sia chiaro, che denigrazioni quali tr*ia, p*ttana, nel porno non hanno valore, e dovrebbero iniziare a non averlo nella vita di tutti i giorni. O pensi che un sesso e un ano, di porno incontaminati, valgano più di quelli di un o una pornostar? Ah, ho capito: tu prezzi il tuo sesso, e quello degli altri… Che orrore).

alina lopez 10

Mostrare il sesso in un porno è l’azione meno intima che esista: il porno non è sesso, il porno è spettacolo, è intrattenimento volto a stimolare piacere in chi decide di vederti. Emily Willis ha un uomo ideale? “No, ma lo preferisco grande di età. In ogni caso, uno che non sa come si tratta un clitoride…io lo caccio via!”.

alina lopez 4 (2)

Alina e Emily sono state già "strapazzate" da Rocco nostro, e non solo: in molti porno recitano insieme, e tu, le hai viste nel lesbian con lo strap-on? No? E che aspetti? Meglio che ti sbrighi, perché le due fanno già programmi post-porno. Lo sanno, che staranno al top fin che la giovane età sarà loro alleata, come sanno quanto questa alleanza sia fugace: lasciato il porno, Alina vuole insegnare yoga, e Emily vuole fare l’infermiera. Dopo seri e adeguati studi, è il caso di dirlo?

P.S. Emily ha fatto strage di premi agli ultimi Oscar del Porno: è lei la Miglior Attrice dell’Anno! Il suo "Insatiable: Emily Willis" è stato pluripremiato. Emily e Alina, coralmente ad altre giovani pornostar, sono premio Oscar come Mainstream Venture of the Year. Mi sa che queste due, a fare l’insegnante e l’infermiera, non ci pensano più…!

