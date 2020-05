PRESTA CONTRO PRESTA (VINCE LA GNOCCA) - ''CIAO DARWIN'' TRIONFA (22,2%) CONTRO I DIECI COMANDAMENTI DI BENIGNI (14,2%) - ''PETROLIO'' (4,3%) - GENTILI SPECIAL (3,1%) - IRIS, RAI4, RAIMOVIE SOPRA LA7 (2,6%) - ''STRISCIA'' (19,6%) - GRAMELLINI (6,2%) - GENTILI (4,7-4,8%), GRUBER (5,3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

ciao darwin

Su Rai1 I Dieci Comandamenti ha conquistato 3.466.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre Desolate ha raccolto davanti al video 4.992.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.067.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Richard- Missione Africa ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Liberi Tutti ha raccolto davanti al video 1.119.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Stasera Italia totalizza un a.m. di 811.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 La Caccia ha registrato 630.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 007 – Mai dire Mai ha raccolto 446.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Broken City ha raccolto 571.000 spettatori e il 2.3% di share. Su Rai4 Drive sigla il 2.7% con 716.000 spettatori e su Rai Movie I tre Moschettieri si portano al 2.6% con 688.000 spettatori. Su Iris Formula per un Delitto registra il 3% di share con 768.000 spettatori.

Access Prime Time

Borghese al 2.4%.

ciao darwin

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.162.000 spettatori con uno share del 19.6%. Su Rai3 Aspettando le Parole della Settimana piace a 1.675.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.8% con 1.256.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.206.000 telespettatori con il 4.7% nella prima parte e 1.278.000 (4.8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.401.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 626.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 290.000 spettatori e l’1.1%

Preserale

Blob al 4.9%.

roberta carluccio

Su Rai1 L’Eredità per l’Italia ha ottenuto un ascolto medio di 3.365.000 spettatori (19.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.208.000 spettatori con il 15.2% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.327.000 con il 17.8% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 684.000 spettatori (3.9%) e NCIS Los Angeles 1.075.000 (4.7%). Su Italia1 The O.C. ha totalizzato 455.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 600.000 (2.5%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna 1.167.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 segna il 2% con 441.000 spettatori. Su La7 Il Battaglione Perduto ha appassionato 173.000 spettatori (share dell’1.1%).

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Il Caffè di Raiuno supera l’11%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla l’11.4% con 253.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia 1.731.000 spettatori con il 23.8% nella prima parte e 1.324.000 (19.2%) nella seconda. Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.039.000 spettatori con il 14.3% di share, Linea Verde Tour è stato seguito da 1.199.000 spettatori (12.5%) e Linea Verde Life da 2.419.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.260.000 spettatori (18.6%). Forum arriva a 1.526.000 telespettatori con il 14.1%.

roberta carluccio

Su Rai 2 Streghe ha raccolto 156.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 162.000 (2.3%) nel secondo, mentre Un Ciclone in Convento 433.000 (5.1%) nel primo episodio e 652.000 (4.9%) nel secondo. Su Italia 1 The O.C. ottiene un ascolto di 119.000 spettatori pari all’1.7% di share nel primo episodio, uno di 134.000 (1.8%) nel secondo e uno di 286.000 (3%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.194.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Oggi in Prima totalizza una media di 379.000 spettatori (5.8%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da 472.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 208.000 spettatori con il 2.5% di share nella prima puntata e 358.000 (2.5%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 159.000 spettatori con il 3.6% nelle News e uno di 260.000 spettatori (3.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 268.000 spettatori pari al 3.9% e Like – Tutto ciò che piace 199.000 (1.1%).

roberta carluccio

Daytime Pomeriggio

Le repliche di Lontano da Te, con Megan Montaner, al 10%.

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 2.153.000 spettatori con il 12.7%, Passaggio a Nord Ovest segna l’8.6% con 1.234.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 895.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 776.000 (6.6%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 1.237.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.820.000 (14.5%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a 2.777.000 telespettatori con il 14.3% di share, Lontano da Te ha convinto 1.671.000 spettatori con il 10% di share, Il Segreto 1.948.000 (13.8%) e Le Storie di Verissimo 1.595.000 spettatori con il 13.4% di share.

Su Rai2 La Nostra amica Robbie ha raccolto 585.000 spettatori con il 4.3% e Il Nostro amico Kalle 710.000 spettatori (6%) nel primo episodio e 661.000 (5.9%) nel secondo. Su Italia1 Supergirl ha raccolto 292.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 276.000 (2.4%) nel secondo; Mike & Molly 247.000 (2.2%) nel primo episodio e 309.000 (2.6%) nel secondo. Su Rai3 Report ha fatto compagnia a 806.000 spettatori (6.3%) e La Scelta – I Partigiani a 520.000 spettatori (4.6%) nella prima puntata e a 545.000 (4.9%) nella seconda. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 784.000 spettatori con il 4.6% mentre I Pionieri dell’Alaska da 414.000 (3.3%). Su La7 Atlantide – Le Notti della Repubblica ha ottenuto 234.000 spettatori con l’1.8%.

roberto benigni i 10 comandamenti 9

Seconda Serata

Tg2 Dossier al 4.1%.

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 883.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di 1.379.000 spettatori pari ad uno share del 15.4%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 585.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo segna il 2.6% con 558.000 spettatori. Su Italia1 Lupin III: La Lampada di Aladino viene visto da una media di 376.000 ascoltatori con il 2.2% di share. Su Rete 4 Blue Steel – Bersaglio Mortale è stato scelto da 286.000 spettatori con il 2.1% di share.

Telegiornali

TG1

roberto benigni i 10 comandamenti 8

Ore 13.30 5.033.000 (25.6%)

Ore 20.00 5.977.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 2.557.000 (14.3%)

Ore 20.30 2.214.000 (8.6%)

TG3

Ore 14.25 2.648.000 (15.8%)

Ore 19.00 2.225.000 (12.9%)

TG5

Ore 13.00 3.884.000 (21.2%)

Ore 20.00 5.112.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.924.000 (13.4%)

Ore 18.30 865.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 504.000 (4.6%)

Ore 18.55 728.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 664.000 (3.4%)

roberto benigni i 10 comandamenti 5

Ore 20.00 1.283.000 (5.3%)