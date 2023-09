PRESTO, SPEGNETE LA TV: C’È IL DEBUTTO DEI SOLITI VOLTI NOTI – AVVERTITE MYRTA MERLINO CHE NON PUÒ DORMIRE SONNI TRANQUILLI: SARÀ “LA VITA IN DIRETTA” DI MATANO, SEMPRE PIÙ DURSIZZATO, A DARE FILO DA TORCERE AL POMERIGGIO DI CANALE5 – IN ACCESS PRIME TIME NICOLA PORRO, AL POSTO DELLA PALOMBELLI, NON È RIUSCITO A SUPERARE APRILE E TELESE: CON IL RITORNO DELLA GRUBER, POTRÀ ANDARE SOLO PEGGIO. E SU RAI3 PERDE TERRENO L’APPROFONDIMENTO CHE…

Marco Zonetti per Dagospia

myrta merlino a pomeriggio cinque 2

Dopo un'estate in cui la tv generalista è stata dominata da repliche, oscuri film mai visti né sentiti ed esangui serie Tv teutoniche, francesi o perfino belghe, ecco che ieri, lunedì 5 settembre 2023, si sono finalmente visti i primi debutti di stagione.

Il più atteso, quello di Myrta Merlino al posto di Barbara D'Urso alle redini di Pomeriggio Cinque, è stato caratterizzato da un'ottima partenza che ha sgominato la concorrenza di Rai1 con Estate in Diretta, condotto dall'amica del cuore di Myrta, ovvero Nunzia De Girolamo, affiancata da Gianluca Semprini.

alberto matano la vita in diretta 2

Come già scritto, l'esordio di una nuova conduzione è sempre accompagnata da un effetto curiosità, ma soprattutto "Maga Merlino" dovrà presto vedersela, dall'11 settembre prossimo, con il vero temibilissimo concorrente. Parliamo di Alberto Matano con la sua Vita in Diretta che l'anno scorso su Rai1, "dursizzandosi" sempre più di puntata in puntata svettava incontrastato nella fascia pomeridiana. La guerra all'ultimo punto di share, insomma, deve ancora iniziare.

stasera italia con nicola porro

Altro debutto importante, è stato quello di Nicola Porro al timone di Stasera Italia su Rete4 al posto di Barbara Palombelli. Ieri sera, al suo esordio (5.1%) è riuscito a insidiare da vicino In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese (5.6%) su La7, che sono stati costantemente leader di fascia dell'estate. Anche per Porro, tuttavia, la vera guerra deve ancora iniziare, ovvero quella con la regina dell'approfondimento in access, Lilli Gruber, da anni signora imbattuta degli ascolti con il suo Otto e mezzo su La7 e che tornerà in video l'11 settembre prossimo.

lilli gruber

Se nel preserale Gerry Scotti ha riaperto i battenti in crescita rispetto all'anno scorso con Caduta Libera su Canale5, in prima serata Riccardo Iacona con Presa Diretta su Rai3 è calato rispetto al 2022 così come lo stesso Porro con il ritorno del suo Quarta Repubblica su Rete4.

La perdita di terreno dell'approfondimento di Rai3 è una spia da non sottovalutare, visto che quest'estate la rete è stata caratterizzata da una programmazione a dir poco ondivaga (e fallimentare), tanto da far ipotizzare una regia occulta nel voler depotenziare l'antico tempio della Sinistra (con annesso spostamento del temuto Report la domenica sera, minacciato da una controprogrammazione agguerritissima). Vedremo nelle prossime settimane.

nunzia de girolamo gianluca semprini estate in diretta

Nicola Savino, con il ritorno del suo 100% Italia (1.9%) su Tv8 in access prime time, si è visto superare nettamente dalla replica di Cash & Trash (2.8%) condotto da Paolo Conticini, che paradossalmente va meglio sul Nove di quanto non andasse su Rai2 con Una scatola al giorno, flop colossale ancora indimenticato della Seconda Rete Rai.

alberto matano la vita in diretta 1

In tarda serata su Rai3, invece, abbiamo assistito ieri al debutto di Monica Giandotti alle redini di Tg3 - Linea Notte, regno per molti anni di Maurizio Mannoni andato in pensione. La buona Monica, sostituita da Roberto Inciocchi alla guida di Agorà e alla quale è stato tolto anche il programma pomeridiano del sabato Poster, benché annunciato alla presentazione dei palinsesti autunnali, è approdata a Linea Notte trainata dai numeri non eccezionali di Fattore Umano, fermatosi al 3.4% di share in seconda serata. La conduttrice è riuscita però a far risalire la rete al 4.4% fra la mezzanotte e l'una di notte quindi si pu dire che se l'è cavata. Vedremo prossimamente se riuscirà a non far rimpiangere Mannoni o meno.

presa diretta

Ma il risultato più entusiasmante della serata di ieri è stato quello della Notte della Taranta, che su Rai1 fino all'una e mezzo, ha segnato il 9.4% di share, in ulteriore crescita rispetto all'anno scorso. Tanto successo - fino a tarda notte - per un programma di canti e balli, laddove altri format più seri invece languono, è forse un suggerimento degli spettatori ai vertici dei canali televisivi?

marianna aprile luca telese quarta repubblica presa diretta 2