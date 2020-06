PRESTO, TUTTI IN STRADA A MANIFESTARE PER MANTENERE LO STIPENDIO DA 2,2 MILIONI A FAZIO: ''SE LA RAI NON MI VUOLE, ME LO DICA'' - FABIOLO ATTACCA LA RETE PUBBLICA CHE L'HA ARRICCHITO E CHE ORA OSA TAGLIARGLI LO STIPENDIO - L'INTERVISTA È BIZZARRAMENTE FIRMATA DA TRAVAGLIO, OSPITE ALL'ULTIMA PUNTATA DI ''CHE TEMPO CHE FA''. C'ENTRA PER CASO CASCHETTO, STORICO AGENTE DI FABIOLO NONCHÉ VERO ''DIRETTORE OMBRA'' DEL CANALE NOVE, CHE COMPRA I PROGRAMMI PRODOTTI DAL ''FATTO QUOTIDIANO''?

1. QUANDO ''IL FATTO QUOTIDIANO'' FACEVA LE PULCI AL CONTRATTONE DI FAZIO

Estratto dall'articolo di Valeria Pacelli del 17 maggio 2018

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/05/17/rai-ecco-il-contratto-di-fazio-106-milioni-alla-sua-societa/4361414/

Oltre 18 milioni di euro all’anno. Tanto costa mandare in onda il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, passato da Rai3 a Rai1. Il Fatto è ora in grado di rivelare – sulla base dei documenti interni all’azienda di Stato – i dettagli delle spese del programma, compreso l’incasso di Officina Srl, società proprietaria del format che ne realizza la produzione (le quote sono detenute al 50 per cento da Fazio stesso, il restante da Magnolia).

Finora era noto il compenso del conduttore: quei 2.240.000 milioni di euro all’anno (…)

2. OGGI INVECE RACCOGLIE IL GRIDO DI DOLORE DI FABIOLO PER IL TAGLIO ALLO STIPENDIONE

Massimo Galanto per www.tvblog.it

In una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Fabio Fazio tuona contro la Rai. Ecco le clamorose dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Che tempo che fa, che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe nella prossima stagione nuovamente cambiare rete, traslocando da Rai2 a Rai3:

MARCO TRAVAGLIO FABIO FAZIO

Adesso basta: parlo poco, ogni due anni, ma la norma ‘anti-Fazio’ approvata dal Cda mi obbliga a dire la mia (...) Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell'inaccettabile: da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti. Adesso basta. Tre anni fa, quand'ero già serenamente avviato altrove e la Rai mi chiese di restare, mi scappò detto che la politica non doveva più entrare nella tv. Da allora iniziò la guerra, perché quella mia frase fu letta come una questione personale. Uno stillicidio continuo, un linciaggio senza eguali ne' giustificazioni.

Fazio - che di Che tempo che fa è sia produttore sia conduttore - fa intendere di essere pronto a discutere la sua permanenza sulla tv pubblica:

FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO

Se lo ritengono utile, posso continuare, l'importante è non diventare un campo di battaglia né un palo di esibizione. Ho un contratto ancora per un anno e sto lavorando a un nuovo progetto per Rai3: una storia agiografica della tv per il 2021-'22. Ma non è scontato il prolungamento del contratto oltre la scadenza del '21.

Il conduttore difende i risultati ottenuti da Che tempo che fa su Rai1 facendo notare che la rete "prima del mio arrivo faceva in media il 15,19%, con me il 16,3 il primo anno e il 15,49 il secondo".

Quindi il riferimento ai tantissimi attacchi subiti da Matteo Salvini, anche quando ricopriva l'incarico di ministro dell'Interno:

Solo nel 2018-2019 ho subito 123 attacchi dall'ex ministro dell'Interno. Per l'esattezza sono 123; se vieni attaccato dal capo del Viminale, hai una vita normale e due figli da portare a scuola, non sai mai chi sono i seguaci del ministro.

fabio fazio roberto burioni

Attacchi ai quali sono seguiti "123 silenzi" da parte della Rai. E dopo due anni il trasloco su Rai2. Coincidenza?

No: mai avuto il numero di telefono del direttore di Rai1 (Teresa De Santis, ndr); forse non è chiaro, ma sono uscite notizie false, han ribaltato i costi di produzione attribuendomeli come guadagni: i 400mila euro diventavano uno stipendio da 12 milioni l'anno per 4 anni.

Fazio è un fiume in piena:

S'è mossa persino l'Anac. Poi la Corte dei Conti ha dimostrato che il programma costa meno della metà di qualunque altro varietà della stessa fascia oraria.

Sempre a proposito del capitolo stipendio:

Hanno chiesto a tutti di ridursi il compenso, e ho accettato. Solo io, però. Sono stufo di dovermi difendere per il mio lavoro. Anche perché mi dicono che il mio programma è interamente coperto dalla pubblicità: ho chiesto i dati, invano. Ma il listino Sipra dà gli spot durante 'Che tempo che fa' a 50mila euro ogni 15 secondi, e io ne ho 18 minuti.

fabrizio salini bruno vespa teresa de santis foto di bacco

Fazio chiosa così:

Forse non sono vissuto come un professionista della tv, ma come un avversario politico. I politici li vedo solo in trasmissione. Eppure mi riservano un trattamento che ho visto solo su Sanremo, ogni tanto su Benigni (...) Carlo Verdelli, nel suo ultimo libro, ha definito la Rai 'la torta nuziale della politica'. Definizione così perfetta da non lasciare spazio a soluzioni: la salvezza non può arrivare da chi la gestisce. Adesso basta. Non accetto più certe situazioni; quando ho intervistato Macron non hanno mandato in onda gli spot, né mi hanno rimborsato il viaggio, e ho avuto un servizio del Tg2 contro. Voglio essere trattato da professionista che lavora in Rai.

Infine, sul rapporto con l'ad Rai Fabrizio Salini:

In Rai non si parla più di prodotto. Non sai con chi parlarne. Peccato, ci sarebbero tante cose divertenti da progettare. Salini? Incontrato una volta quando mi ha chiesto la cortesia di passare a Rai2 e di ridurmi il compenso. E un'altra volta tre minuti a Milano.