Come Dagospia ha svelato da tempo Mark Caltagirone e i due figli in affido di Pamela Prati non esistono. Non è mai esistito nemmeno Simone Coppi, il marito fantasma di Eliana Michelazzo, come ha confessato lei stessa a Live-Non è la D'Urso. Più volte abbiamo parlato dei profili finti dei protagonisti di questa storia, aggiungendo anche figure secondarie come Silvia Sbrigoli, sulla cui pagina Facebook comparivano le foto dell'influencer Flora Pellino (a sua insaputa) e i video della showgirl Pamela Camassa.

Un meccanismo rodato, studiato, curato nei minimi dettagli. Tasselli aggiunti quotidianamente per rendere credibile una famiglia immaginaria. Proviamo oggi a segnalare alcuni profili social finti della famiglia Coppi usati in questi anni, alcuni risultano ancora online ma svuotati, altri sono stati disattivati.

"Simone Eliana" veniva usato dal marito fantasma della manager, descritto come un famoso magistrato. Come foto profilo un pesce e all'interno solo immagini della Michelazzo: "Non si comanda al cuore, il cuore batte talmente forte che mi dà gioia! Ti amo", scrive la "Signora Coppi S" con la foto profilo di Eliana. Il misterioso marito con l'account Simone Eliana risponde così: "Sai la cosa strana? E' che dopo quattro anni io con te ancora mi emoziono." La Signora Coppi S continua con le sue dichiarazioni d'amore allo sposo inesistente: "A me piace averti accanto e sapere che sei mio. Sorrido sola di gioia. Ti amo" e poi ancora "Mio mio mio. Ti amo".

Ricordiamo che Simone Coppi era stato "proposto" anche a Manuela Arcuri, Lorenzo David Coppi (non più disponibile sui social) chattava invece con Sara Varone e Alfonso Signorini. Continuando l'albero genealogico fake ci soffermiamo sulla figura di Danny Coppi, che si presentava come il cugino di Simone.

Come ha svelato Emanuele Trimarchi, corteggiatore di Uomini e Donne, questa figura ha causato la sua rottura con la tronista Anna Munafò. Danny Coppi usava due profili "Diabolik Dan" e "Danny Da", tra le vittime c'è anche anche una giovane politica romana che milita in un partito di destra. Danny diceva di avere un bambino a cui era morta la mamma suicida, tra i suoi tanti lavori collaborava anche con una clinica in Svizzera dove certi vip – elencati con nomi e cognomi e dovizia di particolari e di operazioni chirurgiche – andavano a ritoccarsi.

"Hellen Coppi" era invece la sorella di Simone, per un periodo si chiamava anche "Hellen Roma". Commentava il finto profilo di Mark Caltagirone e rilanciava le sue interviste bufala. "Igor Lazio" era invece il fratello del marito di Eliana, lavorava con il promesso sposo, anzi ''l'omesso sposo'' della Prati. Va con lui in Giappone, lo ringrazia per la collaborazione, la Michelazzo commenta e augura buon viaggio.

Postava foto delle due manager al Casanova, invitava i suoi amici alle serate organizzate dalle due e scriveva post di questo tipo: "Sarò la tua ombra ti farò rimpiangere tante cose signora". Parole riferite a una certa politica, dello stesso partito di destra, che per un periodo era stata molto vicina alle due agenti. Il profilo di Igor a volte era online con il nome "Resistenza Nera", era molto tifoso della Lazio e cresceva un nipotino di nome Vincent dopo la morte di suo fratello. Concludiamo con "Silvia Pasqual", sostenevano fosse la moglie di un cugino di Simone Coppi. Eliana la spacciava come la sua cuginetta: "Buon compleanno cuginetta bella bella, ti voglio un mondo di bene", scriveva con il profilo Signora Coppi S.

Nei diversi profili compaiono foto che non siamo in grado di identificare ma che quasi sicuramente appartengono a utenti che hanno subito un furto di immagini. L'avvocato Coppi, quello vero, denuncerà le due signore?

