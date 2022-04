PRIMA DEI CONNOTATI, RIFATE LE SCUOLE! BUFERA SULL’ASSESSORE REGIONALE ALL’ISTRUZIONE DELLA CAMPANIA, LUCIA FORTINI, CHE HA ANNUNCIATO LA PRESENZA DI CAMPER PER SENSIBILIZZARE SULLA CHIRURGIA PLASTICA ALL’ESTERNO DELLE SCUOLE – LA POLEMICA DI MOLTI UTENTI SUI SOCIAL: "I RAGAZZI DOVREBBERO ACCETTARSI COSÌ COME SONO. E POI GLI ISTITUTI IN CAMPANIA HANNO ALTRI PROBLEMI…”

Sta facendo discutere, in Campania, un post pubblicato su Facebook dall'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini nel quale ha annunciato la presenza, all'esterno delle scuole partenopee – e di tutta la Campania – di camper informativi per sensibilizzare i ragazzi sul tema della chirurgia plastica. Al termine di un convegno proprio sul tema, l'assessore Fortini ha scritto: "La Regione Campania ha avviato il progetto ‘in Forma' sostando con dei camper presso le scuole della Campania per sensibilizzare gli studenti sull’argomento e offrire loro un aiuto concreto per poter intraprendere un percorso di salute fisica e mentale grazie all’intervento di medici ed esperti".

L'assessore all'Istruzione della Regione Campania invita tutti "a non avere preconcetti sulla chirurgia se serve a risolvere un problema vero e oggettivo, l’importante è rivolgersi sempre a professionisti conclamati e riconosciuti per evitare danni, in alcuni casi, purtroppo irrimediabili". "Mi auguro – dice ancora Lucia Fortini – ci siano sempre più eventi che trattino temi riguardanti la salute dell’individuo perché penso sia la strada giusta per poter fare informazione in modo esatto, sicuro e preciso consentendo ai cittadini di potersi orientare al meglio".

Tanti i commenti negativi al post dell'assessore

L'intervento sul social network dell'assessore Fortini ha suscitato, come detto, alcune polemiche: molti utenti hanno infatti commentato il post negativamente. "I ragazzi dovrebbero accettarsi così come sono" è il pensiero di alcuni utenti, che probabilmente però hanno male interpretato lo scopo dei camper e della chirurgia promossa, che non è quella prettamente estetica, ma quella con funzionalità di correzione di problemi che incidono sulla salute. Molti altri utenti, invece, pensano che le scuole in Campania abbiano altri problemi, più pressanti, sui quali le istituzioni debbano concentrarsi.