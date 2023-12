PRIMA SCALA A SINISTRA - IDENTIFICATO DALLA DIGOS MARCO VIZZARDELLI, IL LOGGIONISTA CHE ALLA PRIMA DELLA SCALA HA URLATO: “VIVA L’ITALIA ANTIFASCISTA”- “L'HO BUTTATA SUL RIDERE, HO DETTO AGLI AGENTI CHE AVREBBERO DOVUTO LEGARMI E ARRESTARMI SE AVESSI DETTO IL CONTRARIO, “VIVA L'ITALIA FASCISTA”, MA COSÌ NO” – SALVINI GELIDO: “ALLA SCALA NON SI URLA”. IL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO LA RUSSA GIURA DI NON AVERLO SENTITO. E L’EX SOVRINTENDENTE PEREIRA: “L’ANTIFASCISMO NON HA NULLA A CHE FARE CON LA PRIMA DELLA SCALA” – VIDEO

ignazio la russa matteo salvini beppe sala gennaro sangiuliano palco reale della scala

Prima un urlo dal pubblico, “viva l’Italia”. Poi una risposta, sempre dal pubblico, come a voler dare un seguito: “viva l’Italia antifascista”. E questo secondo urlo, risuonato dal loggione a pochi secondi dall’inizio del “Don Carlo” per la Prima della Scala e subito dopo l’inno di Mameli, ha generato una reazione sbalorditiva: ha smosso la Digos, intervenuta per identificare la persona che ha risposto.

Gli agenti hanno identificato Marco Vizzardelli, appassionato di lirica, loggionista e giornalista esperto di equitazione. "L'ho buttata sul ridere, ho detto agli agenti che avrebbero dovuto legarmi e arrestarmi se avessi detto il contrario, “viva l'Italia fascista”, ma così no", ha detto lo stesso Vizzardelli.

Nei minuti successivi all’urlo, in molti si sono affrettati a lasciare commenti alle agenzie di stampa: per l’ex sovrintendente Alexander Pereira “l'antifascismo non ha niente a che fare con la prima della Scala"; per il ministro Matteo Salvini “alla Scala non si urla”; (…) E il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sostenuto di non averlo sentirlo. Gli agenti della digos, invece, ci sentivano benissimo.

