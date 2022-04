IL PRIMO CASO PER ELON MUSK? QUELLO DI LUCIANONE NOBILI SOSPESO DA TWITTER PER LE CRITICHE A ORSINI: “ASSURDO, ERA SOLO UNA CRITICA POLITICA”, SI INFERVORA IL DEPUTATO RENZIANO. NOBILI AVEVA RITWITTATO UN'IMMAGINE CRUDA DIFFUSA DELLA REPORTER FRANCESCA MANNOCCHI DOVE COMPARIVANO CORPI CARBONIZZATI A BUCHA, TRA I QUALI QUELLO DI UN BAMBINO. E AVEVA AGGIUNTO…

Da “il Giornale”

Contestare sui social il professore-provocatore Alessandro Orsini può comportare di essere banditi dai social per qualche giorno. «Questo è assurdo, era solo una critica politica» commenta il parlamentare di Italia viva Luciano Nobili, bloccato da Twitter finché non ha rimosso il post incriminato. Nobili aveva ritwittato un'immagine cruda diffusa della reporter Francesca Mannocchi dove comparivano corpi carbonizzati a Bucha, tra i quali quello di un bambino. E aveva aggiunto a commento la discussa frase pronunciata da Orsini: «:Meglio i bambini che vivono nella dittatura che sotto le bombe». Il deputato è stato richiamato da Twitter via mail con la contestazione di istigazione alla violenza: «Decisione senza senso, oltretutto erano immagine largamente diffuse» alla fine ha dovuto cedere Nobili"

