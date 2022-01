IL PRIMO SEXTAPE VIRALE DIVENTA UNA SERIE - LA STORIA DEL VIDEO DELLA NOTTE DI NOZZE TRA PAMELA ANDERSON E TOMMY LEE, RUBATO DA UN CARPENTIERE CHE RISTRUTTURAVA LA LORO VILLA E MESSO IN RETE, SBARCA SU DISNEY+ IN UN PRODOTTO IN OTTO EPISODI, OVVIAMENTE VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI - PER INCARNARE LA COPPIA SONO STATI SCELTI DUE BENIAMINI DI CASA DISNEY, LILY JAMES, LA CENERENTOLA DI KENNETH BRANAGH, E SEBASTIAN STAN, IL WINTER SOLDIER DEGLI AVENGERS… - VIDEO

Estratto dall’articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 4

Pamela Anderson e Tommy Lee sono stati protagonisti dello scandalo mediatico più clamoroso degli anni Novanta. Il video della notte di nozze della star bagnina di Baywatch e il batterista dei Mötley Crüe, rubato da un carpentiere che ristrutturava la loro villa e messo in rete è diventato il primo e famigerato video virale, condiviso e messo in loop alle feste, doppiato in milioni di copie, vendute sul web.

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 5

Un caso che ha dato il via a un'intera industria artigianale di sextape di celebrità, a volte, al contrario di questo, fatti trapelare ad arte. La storia ora è una serie in otto episodi, Pam & Tommy, diretta da Craig Gillespie (Tonya), disponibile dal 2 febbraio su Star, canale per adulti di Disney+. Un prodotto vietato ai diciotto anni: la major s'affanna a ribadire l'assoluta inviolabilità del sistema di parental control della piattaforma.

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 9

Per incarnare la coppia sono stati scelti due beniamini di casa Disney, Lily James, la Cenerentola di Kenneth Branagh, e Sebastian Stan, il Winter Soldier degli Avengers, qui impegnati in molte scene di nudo e amplessi, compreso un frontale di Stan, che dialoga con il suo pene in primo piano e in movimento grazie all’animatronica.

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 2

Il primo episodio si apre sugli attriti tra Lee e il carpentiere (Seth Rogen), che per vendicarsi si traveste da cane, penetra nella villa e ruba la cassaforte in cui troverà, tra i vari oggetti, il videotape che cercherà di vendere.

La coppia sarà travolta dalla devastante invasione della privacy che combatterà inutilmente per vie legali e che travolgerà carriere e rapporti. L'intervista con Stan è su Zoom: «Ho 39 anni e ai tempi dell'accaduto ero troppo giovane, non ho mai visto il videotape. Avevo ascoltato, ovviamente, i Mötley Crüe, ero cresciuto con la musica anni 80 e in Europa tutti guardavano Baywatch. Mi hanno stupito il furto rocambolesco e la straordinaria disinformazione su quel che è successo: alcuni credono ancora che Pam e Tom abbiamo avuto a che fare con la diffusione del video, la serie rende loro giustizia. È una storia criminale americana».

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 3

Uno tsunami mediatico che ha travolto non solo le carriere ma anche le loro vite. «Soprattutto quella di Pamela, in quanto donna. Stava diventando madre, cercava di fare uno scatto in avanti nella carriera, uscire dalla scatola di Baywatch e quel che è successo l'ha quasi distrutta. Sul fronte della violazione della privacy oggi ci sono più leggi, ma non molto è cambiato. Anzi, con Internet tutto è più desensibilizzato. C'è un forte bullismo riservato non solo alle celebrità, ma anche tra gli adolescenti e i giovani, in un periodo delicato in cui devono formarsi. In sostanza ora siamo tutti in qualche modo vittime e perpetratori allo stesso tempo».

