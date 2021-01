25 gen 2021 08:05

IL PRINCIPE DEI TROLL - PER SCREDITARE VIRGINIA ROBERTS, TESTIMONE CHIAVE DEL PROCESSO EPSTEIN CHE LO ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE, I CONSIGLIERI DEL PRINCIPE ANDREA E DELL’EX MOGLIE SARAH FERGUSON HANNO DECISO DI RIVOLGERSI A MOLLY SKYE BROWN. EX FREQUENTATRICE DEI PARTY DEL MILIARDARIO DI NEW YORK, DA MESI TROLLAVA VIRGINIA SU TWITTER E SOSTENEVA CHE LA FAMOSA FOTO IN CUI IL PRINCIPE APPARE ABBRACCIATO ALLA ROBERTS IN REALTÀ ERA STATA…