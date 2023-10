PRONTI? ARRIVA FABIO FAZIO IN ONDA "A RETI UNIFICATE" CON LA SOLITA COMPAGNIA DI GIRO (MANCA SOLO ZAKI) - QUESTA SERA LA PRIMA PUNTATA “CHE TEMPO CHE FA” SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA SU TUTTI I CANALI “WARNER BROS DISCOVERY” - QUESTO ESPEDIENTE, GIÀ UTILIZZATO, È STATO ANNUNCIATO CON UNA TEMPISTICA INTERESSANTE: LA NOTIZIA È USCITA UFFICIALMENTE QUALCHE ORA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI DATI AUDITEL DI “REPORT”, CHE VA IN ONDA IN CONTEMPORANEA. UN CASO?

Marco Zonetti per Dagospia

spot che tempo che fa 1

Il dato monstre dell'11.4% di share ottenuto domenica scorsa da Report, percentuale che lo ha fatto schizzare al secondo posto dei programmi più visti in prime time superando Canale5, doppiando Rete4 e quintuplicando La7, devono aver fatto drizzare le antenne al temibile rivale rimasto finora in panchina e che entrerà in partita fra poche ore.

Parliamo ovviamente di Fabio Fazio, che questa sera tornerà con Che Tempo che Fa sul Nove a scombinare le acque degli ascolti televisivi, con la solita compagnia di giro del cast fisso e degli ospiti visti e rivisti mille volte nel suo salotto su Rai3. Ovvero Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Giovanni Floris (che per presentare il suo libro andrà contro il compagno di rete Massimo Gramellini in onda in concomitanza su La7), Liliana Segre, David Grossman, Michele Serra ecc.

report

Manca solo Patrick Zaki, annunciato in pompa magna ma poi defenestrato all'ultimo momento per le sue idee non esattamente favorevoli riguardo a Bibi Netanyahu. Un ostracismo che, in rete, ha fatto gridare molti al boicottaggio di Che Tempo che Fa. C'è di più: questa sera la prima puntata del nuovo ciclo di CTCF sarà trasmessa in simulcast su tutti i canali Warner Bros Discovery, quindi sul Nove, ma anche sul 31 e tutte le altre reti tematiche, ovvero Food Network, Warner Tv, Giallo, K2, Frisbee, Dmax, Hgtv, Motor Trend.

Un espediente già utilizzato per Fratelli di Crozza e per altri programmi del gruppo, ma è stata la tempistica dell'annuncio da parte di Discovery a risultare interessante. La notizia, data in anteprima da Davide Maggio, è uscita ufficialmente lunedì scorso, qualche ora dopo la pubblicazione dei dati Auditel di Report.

fabio fazio laura carafoli luciana littizzetto

Come se, per prendere questa decisione, chi di dovere avesse atteso gli ascolti di Ranucci, il principale competitor. Anche perché Fazio proviene da Rai3, con tutte le polemiche relative al suo allontanamento dalla Tv pubblica, e l'obiettivo di dare filo da torcere alla Terza Rete non può che essere allettante.

In soldoni, insomma, questa sera Fazio andrà in onda "a reti unificate", come i funerali di Silvio Berlusconi sui canali Mediaset o il discorso di fine anno del presidente della Repubblica. A pensar male si fa peccato, ecc. ecc., ma a prima vista sembrerebbe proprio un escamotage per racimolare il maggior numero di spettatori proprio in vista della corsa contro Report.

fabio fazio luciana littizzetto filippa lagerback presentazione che tempo che fa sul nove warner bros discovery

Esaminando gli ascolti di domenica scorsa, 9 ottobre, il gruppo Discovery aveva infatti ottenuto nella fascia più importante, ovvero quella compresa fra le 20.30 e le 22.30, il 9% di share complessivo. Fabiolo ha dichiarato di puntare al 4% di share, ma è lampante che il trucco del simulcast sia utile per aumentare di molto quella cifra. Riuscirà nel suo intento? Vedremo domattina il responso spietato dell'Auditel.

fabio fazio e il nuovo account twitter di che tempo che fa report sigfrido ranucci servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012