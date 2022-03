PRONTI PER LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE PIÙ ARRAPANTE DEGLI ULTIMI TEMPI? – IL 25 MARZO TORNANO SU NETFLIX LE MAGLIETTE BAGNATE E I CORSETTI DA SLACCIARE DI “BRIDGERTON”, LA SERIE CHE HA INFIAMMATO IL NATALE 2020 – LE FAN DOVRANNO RASSEGNARSI A NON SBAVARE SUI PETTORALI DI REGÉ-JEAN PAGE E DOVRANNO FARSI BASTARE I SOSPIRI E LE TROMBATE DI ANTHONY BRIDGERTON E KATE SHARMA… VIDEO

Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

Amori proibiti, mani che si sfiorano, occhi negli occhi, persino una maglietta bagnata appiccicata sul torso del bel duca di turno. Dopo aver movimentato il Natale 2020, portando nelle case degli utenti - stremati dal Covid - gonne bollenti e corpetti di rovo, Bridgerton di Shonda Rhimes, la serie in costume sui fratelli più gender solid dell'aristocrazia inglese, dal 25 torna su Netflix con otto nuovi episodi.

BALLI E INCONTRI Ambientate nei primi decenni dell'Ottocento, tra balli di debuttanti, incontri proibiti nei palazzi e feste sfarzose, le nuove puntate sono orfane del duca bollente che aveva animato e la prima stagione, l'attore britannico Regé-Jean Page (ora in corsa per diventare il prossimo James Bond), e puntano tutto su due nuovi amanti, il duca Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e la testarda Kate Sharma (Simone Ashley).

Lui è il maggiore dei fratelli Bridgerton, arrogante e cinico, lei è una nobildonna di origini indiane, in cerca di un buon partito per la sorella Edwina: da nemici ad amanti in un batter di ventagli, i due finiranno per cadere l'uno nelle braccia dell'altra dopo un sensualissimo corteggiamento. «Kate e Anthony sono come due calamite spiega Bailey la loro attrazione è primitiva e animale, direi selvaggia».

DIVERTIMENTO Una chimica confermata anche da Ashley: «Nelle scene di sesso mi sono sentita a mio agio. Sono sempre stata sicura della mia sessualità e del mio corpo. Ho imparato a divertirmi, ad apprezzare me stessa». Di ritorno nella seconda stagione anche Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), la femminista della famiglia, sempre alla ricerca della vera identità della pettegola Lady Whistledown, e la regina Charlotte, su cui Shonda Rhimes sta costruendo il prequel di Bridgerton.

A fare da guida alla seconda stagione sono sempre i romanzi della scrittrice Usa Julia Quinn: qui l'adattamento è dal secondo capitolo, Il visconte che mi amava, con il terzo e quarto volume pronti per le prossime due stagioni.

