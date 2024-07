PRONTI A VEDERE UN’ALTRA COPPIA CHE SCOPPIA? – STASERA VA IN ONDA L’ULTIMA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”, CHE REGALA GLI PSICODRAMMI DEI FIDANZATI CHE SONO RIUSCITI A RESISTERE ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO FINO ALLE FINE - DAGOSPIA PUÒ SPIFFERARE CHE, DOPO ALESSIA E LINO, NEANCHE MARTINA E RAUL USCIRANNO DAL PROGRAMMA INSIEME – LUI, CHE PRIMA VOLEVA SPACCARE IL VILLAGGIO E POI S'E' DISPERATO CON TANTO DI PIANTO, SI PRESENTERÀ AL FALÒ IN MODALITÀ CANE BASTONATO – E FARÀ BENE: PERCHÉ LEI… - LE ANTICIPAZIONI DELLA PROSSIMA EDIZIONE DI “TEMPTATION ISLAND” - VIDEO

DAGONOTA

raul e martina temptation island

Tenetevi forte per il gran finale di “Temptation Island”. Dopo Alessia e Lino, l’ultima serata dell’isola delle corna riserverà più di qualche sorpresa. Dagospia è in grado di spifferarvi un’altra coppia che deflagrerà al falò.

Non ha resistito ai 21 giorni di tentazioni il sentimento di Martina e Raul. Lei era entrata in trasmissione con più di qualche dubbio. Dopo essersi lasciati già una prima volta per la gelosia e la possessività di lui, la 26enne aveva deciso di dare una seconda possibilità alla relazione. Da 10 mesi i due romani erano tornati insieme. Abbastanza per far capire a lei che era meglio evitare una convivenza. Il percorso a “Temptation Island” doveva servirle per sciogliere i dubbi. E, in effetti, così è stato.

temptation island 9

Al falò sarà Martina a iniziare a parlare, decidendo di lasciare Raul che verrà travolto dalla decisione della fidanzata. Lei non gli darà il tempo nemmeno di far “partire la nave”. E lui, probabilmente immaginando l’epilogo dopo le batoste ricevute nella penultima puntata di ieri, rimarrà quasi ammutolito, incassando senza far scenate.

Ma Martina e Raul non saranno gli unici a spiazzare gli appassionati degli psicodrammi dei fidanzati spiaggiati. A lasciare tutti a bocca spalancata ci ha pensato Vittoria. Dopo giorni a disperarsi per il suo Alex, si è letteralmente lanciata tra le braccia del tentatore Simone. Il Risultato? Al secondo video ad alto tasso erotico della compagna, Alex ha richiesto il falò.

raul e martina temptation island 2

Con questa sera si concluderà questa stagione di “Temptation Island”, ma quest’anno gli assetati di corna e tradimenti non dovranno aspettare un anno per svelenare su relazioni in crisi, ammiccamenti e palpatine: il 23 agosto altre sette coppie nip sbarcheranno in Sardegna per una nuova edizione del programma. Stesso villaggio, stesse corna.

