PRONTI A VOMITARE POPCORN? - "TERRIFIER 2", IL FILM HORROR CHE STA DIVERTENDO I MOCCIOSI AMERICANO, TRA SBOCCHI DI SANGUE E SBUDELLAMENTI, STA PER ARRIVARE SULLE PIATTAFORME STREAMING - IL SEGRETO DEL SUCCESSO: LA MACELLERIA DEL TERRIFICANTE "ART THE CLOWN" E' SEMPRE IN CHIAVE SURREALE E VOLUTAMENTE COMICA, COSA CHE HA INNESCATO UN TAM-TAM SUI SOCIAL CHE HA RICORDATO I FENOMENI DEL PASSATO, DA "THE BLAIR WITCH PROJECT" A "PARANORMAL ACTIVITY" - VIDEO

Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

Terrifier 2 di Damien Leone sta sconvolgendo l'America. Il film horror, che cita apertamente gli slasher-movie degli anni '80, ha incassato quasi 6 milioni di dollari e ha innescato un tam-tam sui social network che ha ricordato i felici casi del passato, da "The Blair Witch Project" a "Paranormal Activity". Scene di spettatori che si sentono male, tra vomito e svenimenti, per un film che abbonda di sangue versato ma che sa anche essere nel suo gore anche terribilmente divertente.

Il film, apprezzato anche da Stephen King, arriverà presto in streaming. Dal 30 ottobre, gli Stati Uniti possono vedere Terrifier 2 su Streambox, accessibile solo attraverso un abbonamento Prime Video americano, mentre in Italia non è ancora chiaro come sarà possibile assistere a quello che è un vero e proprio fenomeno indipendente. Il primo capitolo del film, disponibile anche con doppiaggio in italiano, non è presente in nessun catalogo se non in quelli illeciti. Presto potrebbero entrambi fare capolino in qualche piattaforma specializzata.

Il successo di Terrifier 2 è sotto gli occhi di tutti e consegna la figura di Art the Clown a icona horror al pari dei cattivi del passato: Freddy Krueger, Jason Vorhees, Michael Myers, Chucky e Leatherface. La violenza che c'è in Terrifier 2 non è assolutamente uno scherzo da ragazzi, ma è vero anche che via via che il clown cattivo uccide, lo fa sempre in modo più surreale e volutamente comico.

Questo effetto riesce a bilanciare la violenza, che segue comunque le regole del genere. Tra le cose mai viste prima in uno slasher movie, la scena iniziale, quella in cui Art va in una lavanderia a gettoni per pulire il sangue dal suo costume. Terrifier 2, insomma, sa spaventare ma sa anche quando è il caso di non prendersi troppo sul serio. Momenti di alleggerimento che servono a terrorizzare sul serio, quando è il caso di farlo.

