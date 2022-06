LA PROSSIMA VOLTA PRIMA DI NEGARE UN AUTOGRAFO A UNA FAN CI PENSERA' A LUNGO - BUFERA SU ALESSANDRA AMOROSO CHE A UNA RAGAZZA CHE L'ASPETTAVA DA ORE IN PIAZZA DEL POPOLO HA RIFIUTATO DI FARE UN AUTOGRAFO – SUI SOCIAL SI SCATENA IL PANDEMONIO. E LEI RISPONDE COSÌ: "TUTTO QUESTO ODIO NON FA BENE, ME L'HA DETTO NONNA!" - VIDEO

cara alessandra la ragazza in questione è rimasta sotto il sole cocente di roma per ore e ore aspettando solo di vedere te cantare e di ricevere un misero autografo non ti ha mica chiesto l’invito al matrimonio.. ma poi aveva già il pennarello in mano.. pic.twitter.com/S2RXqDrMOV — m.ars (@artbymars) June 27, 2022

Niccolò Dainelli per leggo.it

ALESSANDRA AMOROSO

Ore e ore sotto al sole in prima fila per vedere la sua artista preferita, Alessandra Amoroso. E, una volta avuta a pochi passi da lei, la fan le porge un cuscino per ricevere l'autografo con le lacrime agli occhi e il groppo in gola per l'emozione. Ma la cantante, in Piazza del Popolo per l'evento Tim Summer Hits, quando le si avvicina, rifiuta di firmarle l'autografo.

LA REPLICA DI ALESSANDRA AMOROSO

Ed è la stessa Alessandra Amoroso a spiegare il motivo: «Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle», dice la cantante salentina alla sua fan, lì in attesa da ore solo per quella firma sul suo cuscino preferito.

La fan ha poi deciso di condividere il video del rifiuto su TikTok, diventato virale in pochi minuti. E quando il web è venuto a conoscenza del rifiuto di Alessandra Amoroso, ecco arrivare anche le critiche. La gentilezza con cui Amoroso ha declinato l'invito della ragazzina, infatti, non basta a frenare le polemiche: tanti gli utenti che puntano il dito contro la sua «mancanza di umiltà».

Il video che circola ormai ovunque su TikTok e su Twitter, scatena l'ironia degli utenti. C'è chi scrive: «Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimangono male...», oppure chi la critica più apertamente: «No vabbè mi è proprio scaduta. Peccato perché ero un suo fan, ma dopo questa vai pure da sola... Ale Ale Ale…».

