IL PUBBLICO ORMAI È SCAPPATO E NON TORNA PIÙ - CELENTANO FA TUTTO QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO FARE NELLE (ORMAI TROPPE) PUNTATE PRECEDENTI: CANTA, BALLA, PARLA POCO, DUETTA CON L'OSPITE MORANDI, SI FA ''CONDURRE'' DA MARIA DE FILIPPI. MA SONO PASSATI DIECI MESI E CINQUE SERATE, E L'AUDITEL CALA ANCORA

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

MARIA DE FILIPPI ADRIANO CELENTANO

Canta, balla, parla poco, duetta con l’ospite, si lascia “condurre” da chi lo sa fare. E, signori, funziona. Il 14 novembre è andata in onda la prima puntata di Adrian con dieci mesi di ritardo e con cinque serate da dimenticare sul fronte auditel. “Ah, se avesse fatto così fin dall’inizio“, avranno pensato in molti ieri a Cologno Monzese dopo i cinquanta minuti intensi di show con il Molleggiato. La versione stravolta di Adrian è forse la versione che Mediaset, ma non Celentano, avrebbe voluto fin dall’inizio. Questa volta in soccorso, quasi per tutta la durata, arrivano Maria De Filippi e Gianni Morandi. La conduttrice con il senso del racconto e l’amico con cui duettare e raccontarsi.

ADRIANO CELENTANO GIANNI MORANDI

Il pubblico è ormai scappato e non torna più, si riduce ulteriormente la platea rispetto a sette giorni fa: 3.439.000 e il 13,71%, il cartone ottiene appena l’8,68% di share con appena 1.527.000 telespettatori. Il live show, dopo il flop di sette giorni fa, riparte con la musica. Celentano finalmente canta: Una carezza in pugno, Azzurro, Il ragazzo della via Gluck, Pregherò, Ti penso e cambia il mondo. Balla, molleggiando, a quasi 82 anni. Il pubblico più volte è in piedi ad applaudire e l’assenza dei “sermoni” rende la serata più fluida e leggera, per molti tratti godibile.

ADRIANO CELENTANO MARIA DE FILIPPI GIANNI MORANDI

“Siamo a Milano, è il 1942. Ti voglio raccontare la storia di un bambino”, la De Filippi cammina su e giù, in pieno stile C’è posta per te, per raccontare la vita del piccolo Adriano che viveva in via Gluck: “Adesso che sei stato in silenzio, bevi l’acqua, appoggiamo il bicchiere e andiamo al centro. Prima siamo stati in silenzio, adesso dobbiamo cantare”, dice la conduttrice alla fine, parlando forse a nomi di tutti. “Maria bacialo“, urlano dal pubblico e la conduttrice si è avvicina per due volte al Molleggiato dargli due baci sulla guancia.

ADRIANO CELENTANO MARIA DE FILIPPI GIANNI MORANDI

Al bar il dibattito su quello che Celentano dovrebbe fare sul palco: “Io ho un’idea chiedo al pubblico. Cosa volete, che Adriano canti e non parli? Oppure che canti e parli?”, dice la De Filippi. Morandi ha già la soluzione: “Anche io ho un’idea, facciamo che tu parli ma solo per 50 secondi e poi canti tutto il tempo. Vuoi degli argomenti? Parli di Renzi? Allora di Zingaretti? Oppure La Meloni? Ho capito, allora Salvini” ma Celentano scherza: “Purtroppo il tempo è scaduto, ne parlerò nella prossima puntata”.

ADRIANO CELENTANO MARIA DE FILIPPI GIANNI MORANDI

La conduttrice fa quello che sa fare meglio, guida il racconto e rimarca l’amore tra il padrone di casa e Claudia Mori: “Ho visto una cosa che è molto carina, tu e tua moglie siete sposati da 54 anni. Lei è protettiva. Ogni cosa che Adriano fa, lei sta a guardare. Guarda se va bene, se va male, se c’è qualcosa che potrebbe non andare. Lui la riguarda come a dire ‘Non ho bisogno di protezione’. Però questo giochetto penso vada avanti da 54 anni. Lui non alza mai la voce, lei ogni tanto”.

ll Molleggiato sorride e quasi con tenerezza replica: “Lei a volta ha delle ‘alzate’ improvvise. Però c’è un pregio. Finita quell’alzata che non dura tanto, dura poco, dopo è come se non fosse successo niente. Ride, scherza. Cosa faccio quando alza la voce? L’ascolto e la guardo perché è bella anche quando alza la voce“. Celentano, De Filippi e Morandi si esibiscono sulle note di Azzurro. Il pubblico applaude, ci voleva tanto? Poi inizia il cartone animato e la solita fuga.

