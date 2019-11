13 nov 2019 17:06

IL PUPO E LA PUPA - COME DAGOANTICIPATO, AL “GRANDE FRATELLO VIP 4”, CONDOTTO DA ALFONSO SIGNORINI, GLI OPINIONISTI SARANNO WANDA NARA E PUPO - MANCAVA SOLO L’UFFICIALITÀ, ARRIVATA DAGLI ACCOUNT SOCIAL DELLA TRASMISSIONE - PER IL CANTANTE SI TRATTA DI UN RITORNO A MEDIASET 14 ANNI DOPO L’ULTIMO IMPEGNO: NEL 2005 FU ARRUOLATO DA BARBARA D’URSO COME INVIATO DELLA SECONDA EDIZIONE DE "LA FATTORIA"...