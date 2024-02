PURE SANDOKAN SI È MESSO LE CIABATTINE ED È ANDATO IN PENSIONE - IL 78ENNE KABIR BEDI: “OGGI VIVO IN INDIA, IN UNA CASA DI FRONTE AL MARE, DOVE ORA FANNO 26° E SI STA BENISSIMO. SE TUTTI MI CHIAMANO ANCORA SANDOKAN? CERTO, LO FANNO TUTTI E MI FA MOLTO PIACERE” – “HO SENTITO CHE VERRÀ PRODOTTA UNA NUOVA FICTION DEDICATA ALLA ‘TIGRE DELLA MALESIA’, IO POTREI FARE IL PADRE. GIORGIA MELONI? PER MOLTI POTREBBE ESSERE UNA ‘PERLA DI LABUAN’” (O UNO 'ZIRCONE DELLA GARBATELLA'…)

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

kabir bedi

“Oggi vivo in India, in una casa di fronte al mare, dove ora fanno 26° e si sta benissimo. Se tutti mi chiamano ancora Sandokan? Certo, lo fanno tutti e mi fa molto piacere”. A parlare, in collegamento dall’India, è l’attore Kabir Bedi, che oggi è stato intervistato dalla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Sa che probabilmente si produrrà una nuova fiction dedicata a Sandokan? “Si, l’ho sentito, mi pare che l’attore che dovrebbe interpretarlo è Can Yaman”. E, qualora venisse realizzata, a lei piacerebbe avrebbe un ruolo in questo nuovo Sandokan? “Come no, mi piacerebbe molto. Magari potrei fare suo padre…” In India ha raggiunto numeri altissimi l’hashtag #Melodi, che unisce il cognome della premier italiana e di quello indiano.

kabir bedi 9

Come mai? “Perché tra loro ci sono ottimi rapporti e gli indiani lo hanno molto apprezzato”. Non a caso sotto i post di Giorgia Meloni è pieno di commenti di utenti indiani…”Si, me ne sono accorto”. A lei piace Giorgia Meloni? “Di solito non parlo di politica ma sono felice per lei, è stata eletta democraticamente”. Lei ha qualcosa della ‘Perla di Labuan’, la giovane amata da Sandokan nei romanzi di Salgari? “Per me c’è solo una ‘Perla di Labuan’, Marianna - ha scherzato Kabir Bedi a Un Giorno da Pecora - ma la Meloni potrebbe essere una ‘Perla di Labuan’ per tanti altri…”

Perla di Labuan kabir bedi 8 kabir bedi 7 kabir bedi kabir bedi KABIR BEDI sandokan seconda parte kabir bedi sergio sollima 001 yxcg lino banfi kabir bedi medico in famiglia 2