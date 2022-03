PUTIN ARRENDITI, E' ARRIVATO MASSIMO GILETTI! - "NON È L'ARENA" VA IN ONDA DA ODESSA, SOTTO LE BOMBE E CON SPARI IN DIRETTA DURANTE IL COLLEGAMENTO, E SELVAGGIA LUCARELLI LO INFILZA: "A ODESSA C’È IL COPRIFUOCO DALLE 20,00 (LÌ SONO 1 ORA AVANTI). COME FACEVA GILETTI A STARE PER STRADA? O LO HA VIOLATO O L’INIZIO ERA REGISTRATO" - MUCCINO SCATENATO SU GILETTI: "E’ UN TRUFFATORE. LA MISERIA DI UN UOMO CHE SI INCARNA IN UN OMINIDE” – VIDEO

Massimo Giletti ha portato la sua trasmissione Non è l'Arena in Ucraina. Il conduttore domenica 20 marzo ha iniziato la diretta da Odessa mentre partivano i razzi della contraerea ucraina contro un attacco russo. In molti hanno manifestato stima e vicinanza al giornalista per la scelta di raccontare in prima persona la guerra, ma non sono mancate le critiche e le accuse di protagonismo.

Mentre andavano in onda le prime immagini di Non è l'Arena, Selvaggia Lucarelli ha criticato con un punta di velenosa ironia la "trasferta" del conduttore di La7: "La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b".

La giornalista su Twitter lancia anche dei sospetti sulla genuinità di quanto visto in tv: "A Odessa c’è il coprifuoco dalle 20,00 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato", è il dubbio della Lucarelli. "Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade" è l'ultimo affondo all'indirizzo del giornalista.

“Spero che mi sentiate, si sentono i colpi nell’aria e la situazione è molto tesa“. Inizia così il collegamento di Massimo Giletti in diretta da Odessa nella puntata di Non è L’Arena andata in onda nella serata di domenica 20 marzo. Il giornalista è inviato sul fronte di guerra in Ucraina, in particolare nella città portuale epicentro dei combattimenti degli ultimi giorni.

Proprio mentre era collegato dalla piazza principale è iniziato a sorpresa un attacco aereo e in sottofondo si sono sentiti nitidamente gli spari in corso. “C’è un attacco russo in corso a sorpresa. Questa è la contraerea, forse è in corso un attacco con i droni. Non sappiamo cosa sta succedendo ma questa è la situazione”, ha spiegato Giletti.

E ancora: “Non so per quanto tempo possiamo stare ancora fuori, qui sta succedendo qualcosa“, ha aggiunto mentre il rumore degli spari si faceva sempre più forte. Quindi la telecamera ha inquadrato prima il cielo dove si vedevano nitidamente i “traccianti in aria” dei droni e poi un gruppo di soldati che attraversava la piazza a pochi metri da loro. “Non è scattato l’allarme aereo ma ci stanno facendo cenno che dobbiamo rientrare nel rifugio.

Stiamo vivendo in diretta un attacco che non è stato neanche annunciato”, ha detto ancora Giletti mentre in cielo si vedevano sempre più luci. Quindi, ha salutato il pubblico e chiuso il collegamento per continuare poi la trasmissione nel bunker dove era stato allestito una sorta di “studio”.

