A QUALCUNO PIACE LA QUARANTENA – PAGO E SERENA ENARDU RACCONTANO A “OGGI” IL LORO NUOVO IDILLIO: “ABBIAMO TROVATO UNA CHIAVE DI COMPRENSIONE. LA TV CI HA FATTO CAPIRE CHE CI AMIAMO. SE TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO VISSUTO È SERVITO PER RAGGIUNGERE LA CONSAPEVOLEZZA DI OGGI LO RIFAREI. IL MATRIMONIO? ABBIAMO GIÀ RACCONTATO TROPPO” – LE EFFUSIONI PORCELLE AL "GF VIP" – VIDEO

Anticipazione da “Oggi”

la quarantena di pago e serena enardu

La rottura a «Temptation island», la separazione, la riconciliazione sotto le telecamere del «GfVip» e ora la quarantena forzata. La fragile, rissosa coppia più sorvegliata della tv sta vincendo la prova più dura e lo dichiara a OGGI, in edicola da domani.

«Da molto tempo non passavamo insieme così tanto tempo», dice Serena.

la prima notte di serena e pago al grande fratello 1

«Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto. Diciamo che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene. Impari a ridimensionare tutto… Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi lo rifarei». «Abbiamo trovato una chiave di comprensione», aggiunge Pago. Che assicura: «Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino…».

