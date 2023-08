QUALCUNO DI VOI RICORDA "CIAO 2001", RIVISTA CULTO, “BIBBIA DEL ROCK INTERNAZIONALE”? ORA TORNA IN EDICOLA E IN DIGITALE (SPREA.IT) IN UN PRIMO SPECIALE "1969-1976" – BARBARA COSTA: “NEL 1970 LA RIVISTA SI INVENTA DI SANA PIANTA UN’INTERVISTA SCOOP CON JOHN LENNON IN CUI ANNUNCIA LO SCIOGLIMENTO DEI BEATLES. LA FINE DEL GRUPPO È IMMINENTE, SÌ, MA SU CIAO 2001 LANCIANO IN PRIMA UNO SCOOP FALSISSIMO. TUTTO INVENTATO, A PARTIRE DAL NOME DEL GIORNALISTA, JEAN LUC PERRIER, CHE NON ESISTE, È LUIGI COZZI CHE IN ITALIA DA CASA SUA RIELABORA DUE INTERVISTE, SEPARATE, A LENNON E A MCCARTNEY, APPARSE SU TESTATE ESTERE: LE REINVENTA, CI SBATTE TITOLONE SULLA FINE DEI BEATLES, E POI, QUANDO I BEATLES SI SCIOLGONO PER DAVVERO, SE NE PRENDE I MERITI!”

Barbara Costa per Dagospia

ciao 2001 interno

“Il sesso è nell’insieme turpe e affascinante, è la scoperta che gli altri, e il mondo, non sono innocenti. Per i giovani la scoperta del sesso non ha quasi mai niente di drammatico né di doloroso. Chi dovrebbe educarli? Forse gli insegnanti, e no, i genitori non sono adatti, ma io dico meglio che i ragazzi si educhino da soli, come infatti avviene quasi sempre”. Parlava così Alberto Moravia, nel 1970, e dimmi se era più ficcante di tante frescacce che sul sesso cianciano oggi, e sai dove lo diceva?

ciao 2001 (2)

Su "Ciao 2001", rivista culto, “Bibbia del rock internazionale”, che torna in edicola e in digitale (Sprea.it) in un primo speciale "1969-1976". Quelli di Ciao 2001 erano gente arguta, e piena di vita, però certe volte le rispostacce se le andavano a cercare. Nel 1975 ci stanno Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Rimini, “hotel Bellevue, di lusso”, e Ciao 2001 riesce a mettere le mani e gli occhi sul registro dell’albergo, e scopre che i due hanno preso “una stanza doppia, tutto escluso, lire 38mila a notte”, e che si sono firmati “De Gregori compagno Francesco” e “Venditti compagno Antonello”, e che… folleggiano a champagne! Non si fa, secondo Ciao 2001, che ha la grande idea di chiedergliene conto. Risposta di Venditti: “Mi piace e me lo posso permettere. Il marxismo è una cosa, il francescanesimo un’altra. Berlinguer va forse in giro con le toppe al c*lo?”.

patty pravo 1

Su Ciao 2001 ci sta Dario Salvatori che il 6 aprile 1967 realizza un sogno: incontra i Rolling Stones, a Roma, in tour in Italia. E Salvatori va nel backstage: “Ho sentito per la prima volta l’odore dell’hashish”, e c’ha l’onore di Mick Jagger che si cambia i calzini davanti a lui. La sua collega di testata Susanna Schimperna non ha goduto di tali fortune, gli Stones “gli ho solo visti parlato mai, non si facevano intervistare, erano molto, ma molto occupati con le groupie, che erano tantissime. I Beatles di groupie ne avevano meno”. Ma ve lo immaginate che nei '70, per un certo periodo, “i concerti, anche quelli rock, venivano ospitati nelle chiese”???

ciao 2001 beatles

Su Ciao 2001 i consigli sul sesso te li dava Fausto Antonini, uno psicanalista freudiano-lacaniano il quale non si firma, ma sulla sua rubrica “del sesso smonta ogni mito, anche esagerando”, e però è proibito allegarci foto. Tanto il lettore ne sa nei reportage, tipo quello alla Comune Terrasini, a Palermo, creata dagli hippie Carlo Silvestro e Silvia Fardella, che fanno un figlio, lo chiamano Amore e se lo battezzano in mare. La Comune non è solo “sorrisi, e ballare, e spippacchiare”, questi due hanno sempre fatto le cose sul serio, con sincera convinzione, senza doppi fini.

ciao 2001 1974 (2)

Amore libero, ognuno sc*pa con chi vuole, quanti vuole e come vuole, assoluta parità tra persone. Nella Comune è vietato mangiare carne ed è vietato bucarsi “perché il buco è una violenza fatta a sé stessi e un piacere fatto ai signori della droga”. Se Silvia lascia Carlo e si sposa con un membro del Living Theatre, Carlo se ne va in India dove si fa sterilizzare: “Amore libero vuole dire sessualità libera, e occorre essere responsabili, non mettere al mondo figli a caso”.

Su Ciao 2001 nel '74 arriva la novità Renato Zero, “magrissimo, truccatissimo, passo da mannequin”, su tacco 12 e impiumato. E l’’intervistatore non si trattiene: ma tu, Renato, sei gay? “Io non sono un omosessuale, io ho una ragazza, Lucy, e ho il piacere di truccarmi, indossare abiti scintillanti, e di creare un’alternativa a questo mondo in crisi”. Ma quali David Bowie e Alice Cooper: “Non mi interessano affatto! Io faccio cose mie”.

ciao 2001

Ma se Renato va a tenere concerti al Sud, c’è nulla da fare, le sue piume trovano ostilità: “Ma solo all’inizio, dopo c’è tanto amore”. Su Ciao 2001 ci sta "Pollution", ci sta Battiato, ricciuto e impellicciato, “ambiguo e controverso”, attivo a difesa dell’ambiente (in Italia si crepava di caldo già nel '73, quando i Led Zeppelin sono a Milano, stanno per vivere l’inferno del Vigorelli, cioè l’infamia che siamo – siete! – stati, e niente servizio fotografico completo, “caldo torrido!”).

renato zero (6)

Secondo Franco Battiato, l’uomo è destinato a ritornare nel mare perché sulla terra presto non ci sarà più posto per lui. Chiude il suo album singhiozzando, ai suoi concerti “la gente urla ma non è isterismo da fan”, “è un urlo cerebrale, è la mente che comunica alle viscere la lacerazione improvvisa della ribellione”.

ciao 2001 controcanzonissima

Sarà, io non capisco Battiato e su Ciao 2001 ne ho avuto conferma. Nel suo disco Battiato mi domanda: “Ti sei mai chiesto che funzione hai?”. No, e vivo uguale. E senza le paturnie di Patty Pravo che “dopo San Remo, per ritrovare il senso della vita, ha tenuto uno spettacolo gratis in un orfanotrofio”. E mi rallegra che si diventa rivista cult pure se hai sparato le tue caz*ate. Per Ciao 2001, Lucio Dalla è un artista in crisi, è finito (nel 1971!), ma ecco la supercaz*la per cui Ciao 2001 ha fatto boom in edicola: nel 1970 si inventa di sana pianta un’intervista scoop con John Lennon in cui – e solo a Ciao 2001 – annuncia lo scioglimento dei Beatles. La fine del gruppo è imminente, sì, ma su Ciao 2001 lanciano in prima uno scoop falsissimo. Totalmente.

patty pravo 2

È falso il reportage da Londra, falso che conoscono i Beatles, falso tutto, a partire dal nome della firma del falso, Jean Luc Perrier, che non esiste, è Luigi Cozzi che in Italia dalla stanza di casa sua rielabora due interviste, separate, a Lennon e a McCartney, apparse su testate estere: le reinventa, e le forza, ci sbatte titolone sulla fine dei Beatles, e poi, quando i Beatles si sciolgono per davvero, se ne prende ogni merito! Si loda, e si imbroda, del suo c*lo smaccato, una roba possibile solo nei '70 e in un’Italia, lasciamelo dire, fin troppo fregn*na, fin troppo facile da fregare. Caro mio Ciao 2001, prova a farlo ora, con il web, prova a farlo ora, con Dagospia. Se i Beatles ci fossero oggi, la loro fine sarebbe reale solo se lo dicesse Dago. Non si scappa: se lo dice Dagospia, è già successo, o sta per succedere. Ci stanno le prove.

