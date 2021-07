QUANDO C'E' DA RISPARMIARE, CAIRO E' SEMPRE IN PRIMA LINEA – URBANETTO STA PENSANDO DI TRASFERIRE LA SEDE DEI PERIODICI DI "CAIRO EDITORE" NELLA TORRE RCS IN VIA RIZZOLI, A CRESCENZAGO, E DI ABBANDONARE GLI UFFICI DI CORSO MAGENTA, IN CENTRO A MILANO - L’IPOTESI È ALLO STUDIO PER RISPARMIARE UN PO’ DI SOLDINI (LA SEDE DI CORSO MAGENTA È IN AFFITTO), ANCHE PER LA CAUSA CON BLACKSTONE, CHE CHIEDE 600 MILIONI DI DOLLARI PER LA MANCATA CESSIONE DELL’IMMOBILE DI VIA SOLFERINO…

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - Ipotesi spending review in casa Cairo Communication. In base a quanto ricostruito da Radiocor, infatti, il gruppo sta valutando di trasferire la sede dei periodici di Cairo Editore nella torre Rcs in via Rizzoli, in zona Crescenzago, abbandonando così gli uffici di Corso Magenta, in centro a Milano.

Fonti vicine alla società, interpellate a riguardo, fanno sapere che si tratta di un’ipotesi allo studio, ma che al momento nulla è stato deciso. Quanto ai motivi del trasloco, la logica è di una razionalizzazione degli spazi, visto che la sede di Corso Magenta è in affitto e non di proprietà (a differenza dell’headquarter di Rcs). L’eventuale trasloco avviene a quattro anni di distanza da quello già realizzato dalla holding Cairo Communication e dalla concessionaria pubblicitaria, che a febbraio 2017 hanno spostato la sede operativa da via Tucidide a via Rizzoli.

