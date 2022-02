QUANDO LA ANNUNZIATA PARLA DI UCRAINA, LA GAFFE È ASSICURATA - DOPO LA BATTUTA SULLE “CAMERIERE, BADANTI E AMANTI” SUSSURRATA CON DI BELLA, LA GIORNALISTA A “MEZZ’ORA IN PIÙ” HA DETTO A SALVINI CHE “LA COMUNITÀ UCRAINA IN ITALIA NON È TRATTATA BENE, FA I LAVORI PIÙ UMILI, PER NOI MOLTO UTILI, SOPRATTUTTO PER I NOSTRI VECCHI”, INCIAMPANDO SIA SULLA DEFINIZIONE DISCRIMINATORIA DEGLI UCRAINI SIA SUL MODO IN CUI HA CHIAMATO GLI ANZIANI… - VIDEO

Quando tra Annunziata e salvini la razzista è lei #vecchi pic.twitter.com/PXaqIqxorX — annarita digiorgio (@ardigiorgio) February 27, 2022

Massimo Galanto per www.tvblog.it

lucia annunziata e matteo salvini

“La comunità ucraina in Italia è molto larga, è una comunità che, tuttavia, non ha il miglior trattamento, è una comunità che fa i lavori più umili, per noi molto utili, soprattutto per i nostri vecchi e le nostre case, una comunità sicuramente non trattata benissimo, insomma, no?!“.

Così Lucia Annunziata oggi è riuscita nell’impresa di ripetere la gaffe commessa pochi giorni fa, quando, durante lo speciale del Tg3 dedicato alla guerra provocata dalla Russia, credendo di avere il microfono spento, si era fatta sfuggire, a proposito della comunità ucraina in Italia, la certamente sgradevole frase “centinaia di migliaia di cameriere e badanti”.

DI BELLA ANNUNZIATA

Un’uscita per la quale poche ore dopo aveva fatto ammenda pubblicamente (ma non in televisione), insieme ad Antonio Di Bella, che aveva completato la frase aggiungendo un sarcastico ed evitabilissimo “e amanti“.

Nella puntata odierna di Mezz’ora in più, la giornalista, nel porre una domanda a Matteo Salvini, ospite in collegamento, è sembrata incartarsi ed è scivolata nuovamente su una descrizione apparentemente discriminatoria (soprattutto per il modo in cui è stata espressa, più che per i contenuti) della comunità ucraina che vive nel nostro Paese, ma anche dei “vecchi” italiani.

lucia annunziata foto di bacco

Per la cronaca, anche oggi accanto a Lucia Annunziata in studio era presente Antonio Di Bella, ma stavolta il direttore del daytime Rai ha evitato battute (i più maliziosi aggiungerebbero: o il suo microfono a ‘sto giro era spento).

Arriveranno le scuse/precisazioni della Annunziata anche stavolta oppure la giornalista ex Presidente Rai deciderà di soprassedere? E, soprattutto, nei prossimi giorni tornerà ad esprimersi in maniera così goffa sulle donne e sugli uomini ucraini che vivono in Italia?

