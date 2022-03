Dagonews

giacomo urtis foto di bacco (2)

Ci sono attimi che possono stravolgere la vita, sguardi in grado di ribaltare le certezze. Di sgretolare muri, di spalancare portoni. E’ capitato a Giacomo Urtis, dermatologo dei divi e svippato lui stesso per osmosi (e per ormoni). Quindici anni fa, era eterosessuale. Aveva una fidanzata e una vita sentimentale tranquilla. Un giorno, all’aeroporto di Olbia, mentre era in attesa di un volo, i suoi occhi caddero su un virile braccio tatuato.

Risalendo dal polso al bicipite e, su su, passando per il deltoide, Urtis mise a fuoco il volto di Fabrizio Corona. Fu un attimo, un fulmine, una scossa al cuore che lo folgorò. Non lo sapeva ancora ma in quell’attimo s’innamorò.

fabrizio corona giacomo urtis

I due si avvicinarono, si conobbero. In un incontrollabile srotolarsi degli eventi, Urtis si ritrovò a vivere a Milano: “Non era quello che avrei voluto, stavo bene in Sardegna. Ma per stare vicino a Fabrizio cambiai vita”.

Corona entrò nella vita del dermatologo come una corazzata in un piccolo porto di pescatori: “Fu un amore pazzo, travolgente. E poi Fabrizio era focoso…”.

giacomo urtis in palestra con corona

Prima di quella scintilla che lo ha spinto a perdere le inibizioni, gli uomini non avevano ancora un posto preciso nei desideri di Urtis: “Ero curioso sì, ma non avevo mai fatto un passo in avanti…”.

Ma nulla ha potuto davanti al fascino un po’ bandolero, un po’ mascalzone di “Furbizio”: la sua fragile eterosessualità si è sgretolata. Grazie a quella appassionata parentesi d’amore, Urtis ha conquistato la sua variopinta fluidità: “Oggi preferisco gli uomini ma ci sono anche tante donne che mi corteggiano.

E alcune lo fanno così bene che alla fine cedo…” (I telespettatori del “Gf Vip” hanno potuto apprezzare il suo bacio a Miriana Trevisan e la pomiciata a tre con Alex Belli e Soleil Sorge: “Ma tra i due, porterei a letto solo Alex”).

giacomo urtis corona

“Oggi per Fabrizio ho un amore protettivo, vorrei evitargli problemi. Non sono geloso di lui, anche perché io sono un libertino!

Certo, quando arrivò nella mia vita non fu facile. Vengo da una famiglia cattolica, un po’ conservatrice, che inizialmente non accettò il mio ‘cambiamento’…Siamo così legati che avevamo anche pensato di andare ospiti da Giletti entrando mano nella mano per parlare della nostra relazione”.

Nella casa del “GF Vip”, Urtis - che ha parlato di Corona senza nominarlo - si è fatto scappare un dettaglio in più: “Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna”. Belen era parte di questo grande romanzo rosa? Questa è un’altra storia che Dagospia vi ha già raccontato…

fabrizio corona com era prima della cura urtis

UN TRIANGOLO DALLA GRANDE FORZA D’URTIS! – AL "GF VIP" "GIACOMINA" RIVELA LA STORIA A TRE CON FABRIZIO CORONA E NINA MORIC: "ANDAVO A LETTO CON LUI MENTRE LEI CI GUARDAVA" - LA REPLICA DI “FURBIZIO”: “AMORE MIO UNICO GRANDE E SOLO. ERA UN NOSTRO SEGRETO"

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/triangolo-grande-forza-rsquo-urtis-ndash-nbsp-quot-gf-296128.htm

FERMI TUTTI! A DAGOSPIA NINA MORIC RACCONTA LA VERA STORIA DEL "TRIANGOLO" CON FABRIZIO CORONA E URTIS, EVOCATO DA GIACOMINA NELLA CASA DEL "GF VIP": "FINCHÉ SIAMO STATI INSIEME, FABRIZIO NEANCHE LO CONOSCEVA URTIS - SÌ, GIACOMO AVEVA IL DESIDERIO DI AGGANCIARLO MA SONO DIVENTATI AMICI SOLO DOPO DICEMBRE 2008, QUANDO NOI CI SIAMO LASCIATI E FABRIZIO STAVA GIÀ CON BELEN. QUINDI NON POSSO ESSERE IO LA DONNA DEL TRIANGOLO. URTIS L'HO CONOSCIUTO IN SARDEGNA NEL 2005. ERO IN VACANZA E FUI MORSA DALLE MEDUSE. GIACOMO MI FU PRESENTATO COME ESTETISTA E DERMATOLOGO. A QUELL'EPOCA ERA ANCORA ETERO E MI FECE CONOSCERE LA SUA FIDANZATA…"

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fermi-tutti-nbsp-dagospia-nina-moric-racconta-vera-storia-296192.htm

giacomo urtis e fabrizio corona fabrizio corona

fabrizio corona 11 fabrizio corona