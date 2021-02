4 feb 2021 15:40

QUANDO PUPO DICHIARO' CHE AVEVA AVUTO UN FLIRT CON LEI, BARBARA D'URSO GLI FECE CAUSA. SPERIAMO CHE A MEMO REMIGI NON CAPITI LA STESSA COSA – LA CONFESSIONE DEL CANTANTE: "TRADII MIA MOGLIE CON LA D’URSO E LEI MI CACCIO’ DI CASA. COSÌ PRESI UN BILOCALE IN AFFITTO A MILANO PER VIVERE CON BARBARA. CON LEI MI SENTIVO UN PO' UN PAPÀ CHE CERCAVA DI PROTEGGERE UNA GIOVANE FANCIULLA BELLA E INESPERTA” (AL TEMPO DELLA RELAZIONE, LEI AVEVA 20 ANNI, LUI 39) - LA LOVE STORY TRA I DUE È DURATA QUATTRO ANNI. ECCO COSA SUCCESSE QUANDO FINI’…