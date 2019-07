QUANTA COLATA DI SALIVA PER IL ‘PRINCIPINO’ GEORGE! IL FIGLIO DI WILLIAM E KATE COMPIE 6 ANNI: IN INGHILTERRA I TABLOID ESALTANO IL SUO “CARISMA” (ORA SI DICE COSI’): “E’ PRONTO PER ESSERE RE” – IL “SUN” RIPORTA UNA STORIA CURIOSA: UNA PASSANTE, CHE OVVIAMENTE LO CONOSCEVA BENISSIMO GLI HA CHIESTO: “E TU COME TI CHIAMI?”. E GEORGE: “MI CHIAMO ARCHIE”, COME IL FIGLIO DI MEGHAN E HARRY. PERCHÉ? MISTERO… - VIDEO

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

«Il principino George è già pronto per essere re», titolava ieri il Sun , o anche «Perché tutti amiamo il nostro preferito George», annunciava il Daily Mail qualche settimana fa. Eppure il piccolo George ha soltanto sei anni, anzi li compie proprio oggi varcando così un terzo del cammino verso la maggiore età, ma l'infatuazione dei tabloid inglesi per il figlio dei duchi di Cambridge, terzo in linea di successione della regina dopo nonno Carlo e papà William, ormai travalica ogni limite. George è amatissimo dagli inglesi perché più passano gli anni, più sfoggia un carisma, una personalità e una simpatia precoci e inconsueti.

Lo si è visto durante la prima uscita collettiva e bucolica delle famiglie di William, Kate, Meghan, Harry - neoarrivato Archie incluso - un paio di settimane fa. Imbronciato, divertito, corrucciato, imbufalito, esaltato, ilare: in ogni sua espressione, George mostra una naturalezza e allo stesso tempo una sicurezza molto rare per la sua età. Ma ciò era palese già durante le varie celebrazioni del compleanno di Elisabetta II, quando dal balcone reale salutava i sudditi come un monarca, oppure quando, come un piccolo Churchill in vestaglia, porgeva la mano a Obama in visita a Londra.

Non a caso, pare che il principino di Cambridge George Alexander Louis sia il preferito della regina bisnonna che, a differenza del trattamento riservato agli altri nipoti, gli fa trovare regalini ai piedi del letto ogni volta che la va a trovare. E già, perché l' irresistibile disinvoltura di George ricorda molto quella di Elisabetta, che sin da piccola risaltava tra Giorgio VI e l' omonima madre, soprattutto nelle occasioni pubbliche quando mostrava una maturità spontanea e assolutamente straordinaria.

Ma comunque, nonostante tutte le lodi dei tabloid e l' adorazione dei sudditi, George stavolta potrebbe avere un compleanno più spartano del precedente. Secondo il Daily Mirror , "per sua esplicita volontà", potrebbe festeggiarlo con i genitori, la sorellina Charlotte e il piccolo Louis nella tenuta di famiglia di Anmer Hall, nel Norfolk, e non ai Caraibi come l' anno scorso. Vedremo. Intanto, c' è una storia curiosa che riporta il Sun : pochi giorni fa George era andato a fare una camminata con la nonna materna fuori dalla casa dei Middleton in Berkshire e si è avvicinato ad accarezzare il cane di una passante, la quale ovviamente lo conosceva benissimo ma che gli ha chiesto: «E tu come ti chiami?».

E George: «Mi chiamo Archie», come il figlio di Meghan e Harry. Perché? Mistero.