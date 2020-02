QUANTE COPIE HANNO PERSO I QUOTIDIANI A DICEMBRE? IL CALO RISPETTO AL 2018 È STATO GLOBALMENTE DELL'8%, MA STAVOLTA LA SITUAZIONE NON È OMOGENEA: C'È CHI PERDE IL 20% (''IL FATTO'', ''IL GIORNO'') E CHI GUADAGNA COPIE: ''ITALIA OGGI'', ''LIBERO'', ''AVVENIRE'', ''LA VERITÀ'', ''IL SECOLO XIX'' E ''IL TIRRENO''. ''IL QUOTIDIANO DEL SUD'' CON LA NUOVA DISTRIBUZIONE NAZIONALE RADDOPPIA LE VENDITE IN EDICOLA - ERA UN PO' CHE NON SI VEDEVANO TANTI SEGNI ''+'' NELLA CLASSIFICA DI ADS…

Vendite giornali dicembre 2019. Il mercato totale in edicola nel mese di dicembre 2019 è stato di 1.861.546 vendite quotidiane. Il numero si confronta con le 1.859.910 vendute in novembre e con 2.025.204 di dicembre 2018. Il calo è stato dell’8%. Nel novembre del 2019 il calo rispetto al novembre 2018 fu del 7,5%.

Ecco le tabelle con le vendite quotidiane dei singoli giornali nel mese di dicembre, comparate con il dicembre dell’anno precedente. Interessante il confronto con novembre. Se il declino del mercato sembra costante, le singole testate si sono comportate in modi assai diversi.

Anche in dicembre, il trend non sembra omogeneo. Ci sono giornali che perdono un quinto delle copie, anno su anno (e così fu a novembre); altri che crescono. Il quadro è comunque sconfortante.

Perdita mercato -8%; era stata del 7,5% in novembre. Mercato dicembre 2019 1.861.546. Mercato dicembre 2018

2.025.204

Quotidiani nazionali Dicembre 2019 Dicembre 2018 2019 su 2018 Corriere Sera 171.503 183.877 0,93 Repubblica 129.609 140.150 0,92 La Stampa 88.928 102.813 0,86 Il Giornale 39.707 45.505 0,87 Il Sole 24 Ore 38.401 44.812 0,85 Il Fatto 23.535 29.146 0,80 Italia Oggi 18.725 16.520 1,13 Libero 24.743 23.781 1,04 Avvenire 23.782 23.101 1,02 Il Manifesto 7.015 7.620 0,92 La Verità 24.578 21.551 1,14

Quotidiani locali:

Quotidiani locali Dicembre 2019 Dicembre 2018 2019 su 2018 Resto del Carlino 74.607 83.482 0,89 Il Messaggero 66.051 71.899 0,91 La Nazione 53.730 61.298 0,87 Il Gazzettino 37.962 40.835 0,92 Il Secolo XIX 36.006 32.030 1,12 Il Tirreno 32.223 29.845 1,07 L’Unione Sarda 30.256 32.618 0,92 Dolomiten 5.354 5.760 0,92 Messaggero Veneto 32.056 34.435 0,93 Il Giorno 34.451 42.919 0,80 Nuova Sardegna 24.557 28.722 0,85 Il Mattino 22.435 25.188 0,89 Arena di Verona 20.224 21.036 0,96 Eco di Bergamo 18.606 20.712 0,89 Gazzetta del Sud 15.156 16.905 0,89 Giornale Vicenza 18.042 19.902 0,90 Il Piccolo 16.580 18.378 0,90 Provincia (Co-Lc-So) 15.270 16.987 0,89 Il Giornale di Brescia 16.345 17.632 0,92 Gazzetta Mezzogiorno 14.244 17.137 0,83 Libertà 15.532 15.970 0,97 La Gazzetta di Parma 15.200 16.219 0,93 Il Mattino di Padova 13.786 15.051 0,91 Gazzetta di Mantova 13.754 15.313 0,89 Il Giornale di Sicilia 9.766 12.163 0,80 La Sicilia 10.913 13.521 0,80 Provincia Cremona 10.881 11.726 0,92 Il Centro 10.094 10.649 0,94 Il Tempo 11.345 12.540 0,90 La Provincia Pavese 9.208 10.248 0,89 Alto Adige-Trentino 7.844 9.042 0,86 L’Adige 9.598 11.013 0,87 La Nuova Venezia 6.621 6.882 0,96 Tribuna di Treviso 8.369 8.997 0,93 Nuovo Quot. Puglia 9.017 8.552 1,05 Corriere Adriatico 10.897 11.655 0,93 Corriere Umbria 8.386 8.975 0,93 Gazzetta di Reggio 7.209 7.629 0,94 Gazzetta di Modena 6.345 6.626 0,95 La Nuova Ferrara 5.091 5.389 0,94 Quotidiano del Sud 9.656 4.855 1,98 Corriere delle Alpi 4.179 4.383 0,95 Quotidiano di Sicilia 6.660 6.044 1,10

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani sportivi Dicembre 2019 Dicembre 2018 2019 su 2018 Gazzetta dello Sport Lunedì 133.622 135.186 0,98 Gazzetta dello Sport 121.162 131.737 0,91 Corriere dello Sport 58.041 63.888 0,90 Corriere dello Sport Lunedì 69.756 70.858 0,98 Tuttosport 36.630 44.574 0,82 Tuttosport Lunedì 39.973 44.631 0,89

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.

1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.

2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.

3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.

Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads

