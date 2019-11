QUANTE STORIE PER UNA POMPATINA! – CATERINA BALIVO RISPONDE A “STRISCIA LA NOTIZIA” CHE NELLA RUBRICA “FATTI E RIFATTI” HA MESSO SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO LA PRESENTATRICE RIVELANDO CHE SI È RIFATTA SENO E NASO – MA LEI SU INSTAGRAM RISPONDE TOCCANDOSI LE BOCCE: “NON SONO RIFATTA…” - VIDEO

CATERINA BALIVO RISPONDE A STRISCIA: ' NON SONO RIFATTA'

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

Striscia la Notizia, l'attacco a Caterina Balivo: «Si è rifatta naso e seno...». Lei reagisce così. Ieri sera, al tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è parlato di Caterina Balivo. Nel corso della rubrica Fatti e rifatti, la conduttrice è stata messa sotto la lente di ingrandimento e l'esito sarebbe stato per lei del tutto inaspettato.

Secondo la celebre rubrica, Caterina Balivo avrebbe fatto un ritocchino a seno e naso. Ma la conduttrice non ci sta. Caterina da anni, infatti, promuove la bellezza non rifatta e risponde per le rime al tg satirico. Prima in una stories su Instagram, la conduttrice, indicando le zone interessate, afferma di non essere rifatta.

Poi anche in diretta nella puntata di oggi pomeriggio di Vieni da me. Durante l'intervista a Giobbe Covatta, Caterina Balivo ribadisce: «Non sono rifatta». I fan sono con lei.

