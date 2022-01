QUANTI DANNI FA L’ANSIA DI POSTARE TUTTO SUI SOCIAL: MORANDI RISCHIA L’ESCLUSIONE DA SANREMO – IL CANTANTE HA PUBBLICATO SU FACEBOOK UN FRAMMENTO DEL BRANO CHE DOVREBBE PRESENTARE AL FESTIVAL, “APRI TUTTE LE PORTE”, SCRITTO DA JOVANOTTI PER LUI - NEL FILMATO STAVA PARLANDO CON IL PRODUTTORE DJ MOUSSE T, E SI SENTIVA IL BRANO IN SOTTOFONDO. COME L'ANNO SCORSO PER FEDEZ, ALLA FINE LA RAI HA DECISO DI FARLO RIMANERE IN GARA

1 - SANREMO 2022: GIANNI MORANDI RESTA IN GARA

Comunicato Stampa

gianni morandi mousse t 1

In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72mo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa.

L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente.

Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato.

Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi.

gianni morandi

2 - SANREMO: GIANNI MORANDI A RISCHIO ESCLUSIONE

(ANSA) - Sanremo a rischio per Gianni Morandi. Un frammento del brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti per lui, è stato pubblicato per errore sul suo profilo social (e poi subito rimosso). Secondo il regolamento del festival potrebbe essere eliminato dalla gara. Morandi nel video stava parlando con il produttore dj Mousse T della canzone, con il brano in sottofondo.

A pronunciarsi ora saranno Rai1 e la direzione artistica del Festival. L'anno scorso accadde un episodio simile: Fedez rischiò la squalifica per aver postato per errore su Instagram alcuni secondi del brano con cui era in gara con Francesca Michielin. Il brano fu poi ammesso e arrivò al secondo posto.

fedez a sanremo

''La durata dell'interpretazione nel video, postato e successivamente cancellato dall'artista, - scrisse la Rai nelle motivazioni - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione".

3 - SANREMO SCOPPIA IL CASO MORANDI: PARTE DELLA CANZONE VA SU FACEBOOK

Mattia Marzi per "il Messaggero"

Un video pubblicato per errore sui social in cui era possibile ascoltare un'anteprima di oltre trenta secondi della canzone di Sanremo, che doveva restare inedita fino alla prima esecuzione sul palco dell'Ariston, getta Gianni Morandi al centro della bufera. E da regolamento potrebbe costare al cantante l'esclusione dal Festival di Sanremo 2022.

IL COLPO DI SCENA

fedez spoilera su instagram la canzone di sanremo

A meno di un mese dalla partenza della kermesse, in programma dall'1 al 5 febbraio, un primo colpo di scena fa agitare le finora troppo calme acque della kermesse. Morandi ha pubblicato ieri mattina una clip sulla sua pagina Facebook ufficiale 3 milioni di follower in cui era possibile ascoltare diversi secondi del brano sanremese, Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti.

Con i social il 77enne cantante ha una certa dimestichezza, come testimoniano le tantissime foto e i video che pubblica quotidianamente sulle sue pagine ufficiali. E poi l'anno scorso un incidente del genere era successo pure a un campione di Instagram e dintorni come Fedez, che a poche settimane dalla partenza del Festival aveva condiviso uno spezzone della canzone con Francesca Michielin, Chiamami per nome.

gianni morandi mousse t 1

IL BACKSTAGE

Il video di Morandi era una sorta di backstage in cui il cantante presentava Apri tutte le porte parlando della canzone con lo stesso Jovanotti e con Mousse T, il dj tedesco chiamato a dirigere per lui l'orchestra all'Ariston, mentre il brano risuonava in sottofondo.

E mica qualche secondo, come nel caso di Fedez (la clip pubblicata per sbaglio dal rapper durava meno di dieci secondi), ma oltre trenta secondi che svelavano pure l'intero ritornello della canzone. Cosa sia successo esattamente non è stato spiegato. Quando lo staff di Morandi si è accorto dello sbaglio ha provveduto a rimuovere il video da Facebook, ma era già troppo tardi: qualcuno lo aveva registrato, condividendolo sui social e facendo scoppiare il caso.

gianni morandi jovanotti 1

IL REGOLAMENTO

Il regolamento del Festival parla chiaro: il brano, essendo stato parzialmente pubblicato, non è più nuovo. È considerata nuova la canzone che, nell'insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario () non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano, si legge.

IL PRECEDENTE

L'anno scorso Fedez fu graziato da Amadeus, che decise di confermare comunque la partecipazione del rapper e della partner Francesca Michielin in gara con Chiamami per nome. Una posizione ufficiale del conduttore e direttore artistico non c'è, ma secondo quanto filtra dai suoi più stretti collaboratori, Amadeus potrebbe procedere allo stesso modo, chiudendo un occhio anche stavolta. Una comunicazione istituzionale sulla vicenda Morandi, firmata dal direttore artistico e dalla Rai, è attesa per oggi.

fedez spoilera su instagram la canzone di sanremo

gianni morandi jovanotti l'allegria gianni morandi gianni morandi in ginocchio da te gianni morandi jovanotti l'allegria