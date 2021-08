QUANTO C'E' DI VERO NEL NUOVO FILM SU ARETHA FRANKLIN? – IL BIOPIC CON JENNIFER HUDSON, IN USCITA A SETTEMBRE, RACCONTA VENT'ANNI DELLA VITA DELLA REGINA DEL SOUL. MA MOLTI DETTAGLI SONO STATI OMESSI: DAI PARTICOLARI SUL PADRE, UN PREDICATORE CON IL VIZIO DELLE DONNE CHE INGRAVIDO' UNA DODICENNE DELLA SUA COMUNITA', ALLA SUA LOTTA CON I CHILI DI TROPPO - IL "DAILY MAIL" HA TRACCIATO IL CONFINE TRA VERITA' E IMMAGINAZIONE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

aretha franklin (dal film respect)

Jennifer Hudson è stata elogiata per la sua interpretazione nel film biografico su Aretha Franklin, ma la sceneggiatura è stata criticata per non aver consentito «uno sguardo abbastanza profondo» alla Regina del Soul.

L’attesissimo film “Respect”, che uscirà negli Stati Uniti il 13 agosto e nel Regno Unito il 10 settembre, è stato criticato aspramente per aver omesso episodi cruciali della vita di Franklin, e ne ha riportati altri totalmente immaginari.

aretha franklin con il padre

Per esempio, il film tralascia molti dettagli sgradevoli sul padre di Aretha Franklin, predicatore donnaiolo che ingravidò una ragazzina di 12 anni membro della sua congregazione.

L'abuso infantile che la vincitrice dei 18 Grammy Award ha «non è mai stato affrontato completamente».

I revisori hanno anche notato come Cissy Houston, madre della famosa cantante Whitney, e il suo gruppo R&B The Sweet Inspirations siano stati "cancellati" dal film, nonostante abbia recitato un ruolo importante nell'inno Ain't No Way e abbia cantato per accompagnare Franklin in tour per anni.

Il Daily Mail ha cercato di separare i fatti dalla finzione…

IL PADRE DI FRANKLIN NON ERA UN “PREDICATORE AMANTE DELL'ORGIA”

aretha franklin con il padre (dal film respect)

Nel film, gli spettatori vedono il padre di Franklin, CL Franklin, gestire la carriera della figlia e spingerla a lasciare la scuola per cercare di ottenere un contratto discografico. Ma non mostra quanto fosse sgradevole il padre di Aretha Franklin, tralasciando dettagli cruciali sul suo passato.

L’uomo era un predicatore con il vizio delle donne. I suoi tradimenti hanno rovinato il matrimonio con la madre di Aretha Franklin (Forest Whitaker nel film). Ha messo incinta un membro della sua congregazione di 12 anni. Ha trasformato il suo ministero in un «circo sessuale» come ha scritto Ray Charles in una biografia non autorizzata nel 2014.

aretha franklin con il marito ted white

Il comportamento di CL Franklin era così discutibile che quando Aretha Franklin rimase incinta all'età di soli 12 anni, a Detroit girarono voci che il predicatore fosse il padre di suo figlio. Non lo era, ma le voci furono inevitabili.

I sermoni di CL Franklin lo portarono a essere conosciuto come l'uomo dalla "voce da un milione di dollari" e guadagnò molto predicando in tutto il paese. Era anche amico di Martin Luther King Jr, Jackie Wilson e Sam Cooke.

VERDETTO: FALSO

IL PRIMO MARITO DELLA CANTANTE ERA UN 'TIPO DI ABUSIVO'

Franklin ha sposato il suo primo marito, Ted White, appena sei mesi dopo averlo incontrato nel 1961 quando aveva 19 anni. Sono stati insieme per otto anni fino al 1969. Si è occupato di gestire Aretha Franklin prima della loro separazione e ha collaborato con lei a molte canzoni, incluso il singolo da top 10, Think.

aretha franklin con il marito ted white (dal film respect)

Ma secondo il produttore Otis Taylor "non ha esitato a schiaffeggiare [Franklin] e non gli importava chi lo vedesse farlo". Un articolo del Time del 1968 raccontava che White l'avesse «maltrattata in pubblico al Regency Hyatt House Hotel di Atlanta», mentre il pianista Teddy Harris disse: «Ted era interessato a qualcos'altro. Era un po' offensivo».

Eppure, prima della sua morte, Franklin ha commentato molto raramente in pubblico il suo primo matrimonio, e nella sua autobiografia ha descritto Ted White come un «tipo di ragazzo che si prende il controllo».

aretha franklin con cissy houston

Ma Marlon Wayans, che interpreta White nel film, ha ammesso che il film ha scelto di non ritrarre il primo marito della cantante come un "mostro".

VERDETTO: PARZIALMENTE VERO

ARETHA DUETTA CON SUA SORELLA INVECE CHE CON CISSY HOUSTON

In “Respect” di Liesl Tommy, che racconta 20 anni della vita di Aretha Franklin, dall'infanzia alla registrazione dal vivo del 1972 di Amazing Grace, la cantante di Detroit è vista mentre esegue la canzone Ain't No Way con sua sorella Erma.

Tuttavia, nella vita reale, è stata la madre di Whitney Houston, Cissy, a registrare la base musicale, ma non è stata mai menzionata dalla produzione. Secondo Showbiz411 nel film, Cissy e il suo gruppo The Sweet Inspirations vengono cancellati, ed «è molto irrispettoso nei confronti della storia, di Cissy e del pubblico».

aretha franklin con la sorella (dal film respect)

Cissy Houston e gli Sweet Inspirations erano artisti di riserva per Franklin, così come molti altri artisti di spicco negli anni '60 e '70, tra cui Elvis Presley.

VERDETTO: FALSO

I GENITORI HANNO AVUTO UN RAPPORTO NORMALE

All'età di sei anni, Franklin ha vissuto la separazione dei suoi genitori (mai esplicitamente raccontata nel film) per via delle scappatelle del padre. La madre Barbara se ne andò e si trasferì a Buffalo, New York. Nonostante la distanza, Barbara visitava spesso i figli e li teneva con sé durante le vacanza estive. Morì a 32 anni per un attacco di cuore, quando Aretha Franklin aveva dieci anni. I bambini furono allevati da una serie di segretarie e fidanzate del padre.

aretha franklin (dal film respect) 3

Il pubblico vive la figura della madre con emozione, ma i critici hanno suggerito che il film non riesce a toccare alcuni dei «momenti più dolorosi» che circondano la vita della star, inclusa la «relazione travagliata dei suoi genitori».

VERDETTO: FALSO

FRANKLIN NON HA AVUTO DECENNI DI BATTAGLIA CON IL SUO PESO

Per anni la Queen of Soul ha combattuto con il suo peso e ha detto di aver passato decenni a morire di fame per rimanere magra, ma questo calvario non è stato menzionato nel film. «Per molto tempo ho sofferto così tanto cercando di essere quello che gli altri si aspettavano che fossi», ha detto in precedenza a un sito web americano la cantante, morta nel 2018, all'età di 76 anni nella sua casa di Detroit dopo aver combattuto contro il cancro al pancreas.

aretha franklin

«Sicuramente non sono mai stata concepita per essere una modella che cammina su una passerella - sono solo Aretha che canta ciò che sente nel suo cuore e nella sua anima». Franklin, che aveva anche una dipendenza dall'alcol, riuscì a liberarsi di quell'abitudine negli anni '70 per ripulire la sua immagine, ma la sua dipendenza dal cibo rimase.

Nei suoi ultimi anni, la cantante ha alternato momenti di dieta ad altri di straviz

VERDETTO: FALSO

FRANKLIN HA AVUTO PROBLEMI CON L'ALCOL

aretha franklin 2

La diva ha combattuto l'alcolismo per gran parte della sua vita, come si vede nel film “Respect” mentre beve per affrontare le difficoltà della sua vita. L'alcol l’ha aiutata a intorpidire il dolore del suo terribile matrimonio, hanno detto gli amici.

Ad un concerto a Columbus, in Georgia, nel maggio 1967 cadde dal palco e si ruppe un braccio dicendo di essere stata accecata dalle luci del palco, ma alcuni sospettavano che fosse ubriaca. È stata arrestata per comportamento disordinato nel 1969 e ha annullato i concerti inaspettatamente.

aretha franklin con la madre (dal film respect)

«Beveva così tanto che pensavamo fosse sull'orlo di un esaurimento», ha detto sua sorella Carolyn di Franklin durante il suo tempo con White. Franklin fumava fino a tre pacchetti di sigarette al giorno e si ubriacava prima di esibirsi - «usando l'alcol per intorpidire il dolore del suo schifoso matrimonio». «Il liquore la rendeva solo sciatta».

Per fortuna, la cantante è stata in grado di prendere a calci l'alcol negli anni Settanta dopo la sua separazione da White.

VERDETTO: VERO

FRANKLIN ERA AMICA DI MARTIN LUTHER KING JR

aretha franklin con martin luther king jr

“Respect” descrive in dettaglio l'attivismo della cantante nel movimento per i diritti civili e mette in mostra la sua amicizia con Martin Luther King Jr. Questa amicizia era vera: il padre, che era un attivista per i diritti civili e organizzò la Detroit Walk to Freedom del 1963, era amico intimo di King.

Da bambina, Franklin a volte cantava con King nei tour gospel in cui la portava suo padre ed era una sua grande sostenitrice. In un'intervista mesi dopo il suo assassinio nel 1968, Franklin ha lottato per dettagliare le sue emozioni.

aretha franklin (dal film respect) 2 aretha franklin 3 aretha franklin 5 aretha franklin 4 aretha franklin 3 aretha franklin amazing grace

VERDETTO: VERO