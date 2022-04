CHI L’HA DETTO CHE LO SMART WORKING È UNA PACCHIA? - LAVORARE STANCA, E FARLO DA CASA INCOLLATI AL PC ANCORA DI PIÙ, SE NON SI HANNO I GIUSTI ACCESSORI: IN QUESTI DUE ANNI DI PANDEMIA CI SIAMO ACCORTI DI QUANTO SIA IMPORTANTE AVERE, NEL PROPRIO APPARTAMENTO COME IN UFFICIO, OGGETTI E PERIFERICHE FUNZIONALI E COMODE - MOUSE WIRELESS, TASTIERE, POGGIAPOLSI, SEDIE ERGONOMICHE PER NON AFFATICARSI, ECCO TUTTI GLI ACCORGIMENTI...