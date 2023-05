24 mag 2023 19:08

QUANTO SARÀ “BELVA” FRANCESCA FAGNANI CON URBANO CAIRO, DATORE DI LAVORO DEL COMPAGNO, ENRICO MENTANA? – DAL 2 AL 4 GIUGNO ARRIVA A DOGLIANI LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA TV: URBANETTO SARÀ INTERVISTATO DALLA GIORNALISTA IN UN APPUNTAMENTO LIVE IN “STILE BELVE”. COSA GLI CHIEDERÀ? E COME? – L’IMMANCABILE APPUNTAMENTO CON CARLO DE BENEDETTI (CHE PARLERÀ DI CAMBIAMENTO CLIMATICO), BONOLIS, PARDO: CHI CI SARÀ