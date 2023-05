12 mag 2023 09:03

QUANTO SCALPITA ANNALISA BRUCHI! - LA CONDUTTRICE RAI SENTE CHE E’ CAMBIATA L’ARIA A VIALE MAZZINI E ORA AFFONDA IL COLPO: “TROVO UN PO’ RIDICOLO CHE SI SCANDALIZZINO PER IL COSIDDETTO SPOILS SYSTEM COLLEGHI CHE MAGARI SONO DOVE SONO PROPRIO GRAZIE A QUESTO SISTEMA. CI SONO STATI PERIODI IN CUI SI NOTAVA UNO SBILANCIAMENTO. FACCIO MIA LA FRASE ATTRIBUITA A ETTORE BERNABEI: NOMININO DUE DEMOCRISTIANI, UN SOCIALISTA, UN COMUNISTA E UNO BRAVO. IO IN QUOTA BRAVI? SONO UNA CHE STUDIA…”