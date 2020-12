QUARANT’ANNI SENZA JOHN LENNON - MOLENDINI: “IL SUO ASSASSINIO NON È UN FATTO DI MUSICA, C'È DI TUTTO DENTRO: C'È L'IDOLO CHE VIENE ABBATTUTO, C'È LA STORIA DEI BEATLES, C'È IL PACIFISMO DI JOHN E YOKO, C'È IL FAN CHE DIVENTA ASSASSINO” - “IMMAGINIAMOLO OGGI A 80 ANNI, STANCO, INVECCHIATO, NON TINTO COME IL SUO PARTNER PAUL MCCARTNEY, COI CAPELLI BIANCHI E LA MASCHERINA ANTICOVID CHE ACCUDISCE LA MOGLIE YOKO ONO. IMMAGINIAMOLO E RIASCOLTIAMOLO, RIANDANDO A QUEL GIORNO TREMENDO CHE IN ITALIA ERA ANCORA NOTTE…” – VIDEO

yoko ono john lennon

Marco Molendini per Dagospia

La pistola di Mark David Chapman mi ha svegliato di mattina presto. Presto per i miei orari di giornalista. Un risveglio brusco, il telefono di allora aveva uno squillo penetrante, che uccide.

«Pronto...». Dall'altra parte c’è una voce flebile che conosco, è quella del mio amico e allora mio caposervizio Gigi Vaccari, ha un tono funeralizio e non mi dice nemmeno ciao: «Marco, hanno sparato a John Lennon».

marco molendini foto di bacco

Gigi, non mi prendere in giro, sto dormendo. «Corri al giornale» insiste. No, non sta scherzando.

Ma è morto? «Si, un pazzo gli ha sparato sotto casa. Vieni che dobbiamo organizzare le pagine, saranno almeno due». Non è un fatto abituale, a quei tempi, fare due pagine per le cose di musica.

mark david chapman

Ma l'assassinio di John Lennon non è un fatto di musica, c'è di tutto dentro: musica, certo, costume, politica, violenza, turbamenti psichici. C'è l'idolo che viene abbattuto, c'è la storia dei Beatles, c'è il pacifismo di John e Yoko, c'è il fan che diventa assassino. Ci ritroviamo in redazione in quattro, Gigi, io, Paolo Zaccagnini e Fabrizio Zampa. Fabrizio, per allentare il clima, spara subito: «Ho già il titolo: Una pistola, ma non per Ringo».

mark david chapman 1

Ma ci dobbiamo dare da fare sul serio. E lo facciamo dando inizio, noi come gli altri quotidiani, a una nuova epoca del giornalismo musicale. Da allora riempire le pagine sarà più facile. Non c'entra direttamente l'assassino di John, ma l'evento segna uno spartiacque. C'è il dramma, c'è la reazione collettiva, anche questa inedita e destinata ad aprire una stagione. Si scatena il flusso emotivo.

Debutta un genere: il funerale diffuso, con il pellegrinaggio al luogo dell'assassinio e la trasformazione di quel luogo in una sorta di santuario. Succederà di nuovo da allora in poi, molte volte. Il rito funeralizio si trasforma in uno spettacolo e non smetterà più di esserlo. E, intanto, John Lennon diventa un mito. Forse lo era già, ma quei cinque colpi sciagurati, sparati da uno sballato lo hanno reso immortale.

Immaginiamolo oggi a 80 anni, stanco, invecchiato, non tinto come il suo partner Paul McCartney, che forse prova ancora a fare qualche disco. Immaginiamolo coi capelli bianchi e la mascherina anticovid che accudisce la moglie Yoko Ono, più grande di lui di sette anni, e che oggi ha bisogno di assistenza continuata. Immaginiamolo e riascoltiamolo, riandando a quel giorno tremendo che in Italia era ancora notte.

john lennon autografa una copia di double fantasy a mark chapman

Un giorno pieno di impegni nella vita dei Lennon. John si è alzato di buon umore quella mattina, la sua ultima mattina. Alle 11 Anne Leibovitz bussa all’appartamento con quattro camere da letto e uno splendido affaccio sul parco, al settimo piano del Dakota building.

È armata di macchine fotografiche. Deve fare un servizio per la rivista Rolling Stone. Un servizio destinato a diventare storico, non solo perché precede di poche ore il tragico epilogo, ma perché contiene uno degli scatti più celebri della storia del rock: Lennon nudo che abbraccia la moglie steso sulla moquette del pavimento.

fiori davanti al dakota building di new york dopo la morte di john lennon

Alle 12 Paul Goresh, un amico di John, si presenta al Dakota e scambia due parole con uno strano tipo che si è piazzato all'ingresso dell'edificio con in mano una copia di Double fantasy, il disco appena uscito: è Mark David Chapman.

Alle 12,40 arriva una troupe della Rko radio per intervistare Lennon a proposito del nuovo album.

Alle 16,30 John e Yoko escono da casa con la troupe della Rko per andare al Record Plant studio a Midtown dove devono lavorare al singolo Walking on thin ice, destinato a un album di Yoko.

yoko ono e john lennon agosto 1980

Chapman, che è ancora lì ad aspettare, si avvicina a Lennon, con la sua copia di Double Fantasy Paul Goresh lo spinge fisicamente e lo incita: "Dai, è il tuo momento. Sei qui che aspetti da tutto il giorno, sei venuto dalle Hawaii… vai a prenderti il tuo autografo!”. Lennon orende il disco, lo firma, alza lo sguardo e dice a Chapman: “E’ tutto? Vuoi qualcos’altro?”. Intanto, Paul Goresh scatta un paio di foto di Lennon e del suo assassino.

migliaia di persone davanti all appartamento di john lennon a new york dopo la sua morte il 14 dicembre 1980

Alle 17 i Lennon arrivano agli studi e si mettono a lavorare alla nuova canzone con il producer Jack Douglas. John partecipa suonando le parti di chitarra con la sua storica Rickenbacker 325, lo strumento usato nelle registrazioni di Please Please Me, From Me To You, She Loves You. Il testo, scritto da Yoko, dice: Posso piangere un giorno/ma le lacrime si asciugheranno comunque/ e quando i nostri cuori ritorneranno cenere/ questa sarà solo una storia».

Alle 22,50 il lavoro in studio è finito, John e Yoko scendono da una limo che li ha riaccompagnati al Dakota,hanno deciso di fare ritorno a casa invece di andare direttamente a cena per dare la buonanotte a Sean prima di recarsi allo Stage Deli sulla settima. Chapman è ancora lí, li aspetta con il disco in mano, ora autografato.

Appoggia Double Fantasy su una fioriera, tira fuori una pistola Charter Arms 38 special, comprata sei settimane prima in una svendita, e spara cinque volte. Colpisce John quattro volte, tre proiettili trapassano il polmone sinistro e l’arteria succlavia sinistra. Il quarto resta conficcato nell’aorta.

john lennon e yoko ono 1 10

John, ferito, fa qualche altro passo, cerca riparo salendo cinque gradini all’interno del palazzo, grida “I’m shot, I’m shot”, poi crolla a terra lasciando cadere i nastri con la registrazione appena fatta al Record plant. Yoko, terrorizzata, grida «Hanno sparato a John». Il portiere chiama la polizia mentre un’ambulanza trasporta Lennon al vicino Roosevelt hospital sulla 59 ma strada. Chapman dichiarerà: «Ho sentito qualcuno nella mia testa che diceva fallo, fallo, fallo. Volevo essere importante, volevo essere qualcuno».

mccartney and john lennon

Alle 11,15 il responsabile del pronto soccorso si avvicina a Yoko e le comunica che ogni tentativo di rianimare John è fallito, all'ospedale è già arrivato morto. Lei ha una crisi, rifiuta di accettare la morte del marito: «Non è vero, non ti credo, sei un bugiardo», fa al medico. Poi superata la crisi chiede ai dottori di aspettare ad annunciare la morte di Lennon per darle tempo di preparare Sean.

Alle 11,32 (le 5,32 in Italia) La notiza viene resa pubblica dalla Abc interrompendo una partita di football americano.

JOHN LENNON E PAUL MCCARTNEY arresto di mark david chapman LA LETTERA SCRITTA DA JOHN LENNON A PAUL E LINDA MCCARTNEY A SPANIARD IN THE WORKS LIBRO DI JOHN LENNON cynthia e john lennon john lennon 300x180 verbali interrogatorio di mark david chapman wigg con john lennon and yoko ono john lennon 3 LASSASSINO DI JOHN LENNON MARK CHAPMAN fan di john lennon a new york dopo la morte andy peebles con john lennon e yoko ono john lennon 2 john lennon JOHN LENNON E YOKO ONO IN TRIBUNALE verbali interrogatorio di mark david chapman john lennon e yoko ono 1 1 JOHN LENNON MAHARISHI yoko e john con il certificato di matrimonio cynthia e john lennon john lennon & yoko ono 5 cynthia powell john lennon alma e john lennon john lennon & yoko ono 6 LIMMAGINE POSTATA DA YOKO ONO CON GLI OCCHIALI INSANGUINATI DI JOHN LENNON LA LUNA DI MIELE IN PUBBLICO DI JOHN LENNON E YOKO ONO JOHN LENNON E YOKO ONO john lennon in tennessee bob gruen john lennon may pang john lennon john lennon yoko ono john lennon paul mccartney by david bailey john lennon & yoko ono 7 john lennon e yoko ono 1 3 john lennon JOHN LENNON CON LELMETTO jpeg JOHN LENNON E YOKO ONO IL LIBRO DI JOHN LENNON JOHN LENNON MOSTRA UNA COPIA DEL SUO LIBRO makos fotografa liza minnelli e john lennon yoko ono e john lennon yoko ono e john lennon si sposano a gibilterra 3 john lennon e yoko ono john lennon e yoko ono 1 2 john lennon john lennon john lennon con il padre john e yoko ono yoko ono, john e julian lennon paul mccartney, john lennon e george harrison 2 john lennon lost weekend la casa di john lennon 2 john lennon yoko ono e john lennon si sposano a gibilterra 1 yoko ono e john lennon si sposano a gibilterra 2 tributi fuori dall appartamento di john lennon dopo la morte john lennon yoko ono 2