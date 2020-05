LA QUARANTENA DEI GIUSTI: GUIDA TV PER RECLUSI – DOVEVA CAPITARE PRIMA O POI. STASERA ASSISTEREMO ALLO SCONTRO TRA “LA DOLCE VITA” DI FELLINI E “BOROTALCO” DI VERDONE – DEL RESTO OGGI, TRA REPLICHE ORMAI SEMPRE PIÙ FITTE, C’È POCO DA VEDERE DI ESALTANTE SUL DIGITALE. FORSE È MEGLIO FARE UN SALTO SU MUBI, DOVE C’È UNA VERSIONE INTEGRALE E PERFETTA DEL CLAMOROSO “SHOWGIRLS” DI PAUL VERHOEVEN – IL FILM DELLA NOTTE È UN VECCHIO FINTO DOCUMENTARIO SUL SESSO E GLI ITALIANI, “SCUSI, LEI CONOSCE IL SESSO?” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la dolce vita 1

Che vediamo oggi? “Marcello! Marcello… come here!”… “E st’olive le senti, queste so’ greche, aho! Greche, e’nnamo… e dje, so’ greche… so’ bone. Come so’? Dì la verità!”. Doveva capitare prima o poi. Stasera assisteremo allo scontro tra “La dolce vita” di Federico Fellini, su Rai Movie, contro “Borotalco” di Carlo Verdone, Cine 34 oggi deavatizzata. Come dire Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée contro Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Angelo Infanti e Mario Brega. Certo. Sono film che conosciamo a memoria (credo), ma fa sempre piacere rivedere Marcello nella Via Veneto ricostruita da Fellini a Cinecittà, perché in quella vera non ci si trovava, o riconoscere Dominot, o il Giò Stajano vero e il Giò Stajano finto nel ruolo di Pierone, o Celentano che canta “Per 24 mila baci” o la bellissima Nico o Polidor che fa il numero dei palloncini.

borotalco 2

O domandarsi per l’ennesima volta quanto ci rimase male che benché fosse candidato all’Oscar per la miglior regia e la migliore sceneggiatura, scritta assieme a Pinelli-Flaiano-Rondi, l’Oscar andò solo Piero Gherardi per la scenografia (e lo rivinse l’anno dopo con “81/2”, premiato anche come miglior film straniero).

borotalco

Come fa sempre piacere vedere Verdone quando imita il Manuel Fantoni di Angelo Infanti. O Brega che racconta la storia dei “due di passaggio”, menati perché si erano chinati per vedere il culo alla figlia… “J’ho dato un destra ’n bocca, m‘è cascato per tera come Gesù Cristo. J’ho rotto er setto nasale, j’ho frantimato le mucose, e je dicevo ‘arzete, arzete, a cornuto, arzete’… pieno de sangue per tera… a ettolitri… nun s’è arzato”. In una versione tv successiva, Brega chiede anche la cannuccia al cameriere (“che me lo succhio”). Che bellezza!

showgirls 1

draft day 1

Del resto oggi, tra repliche ormai sempre più fitte, c’è poco da vedere di esaltante sul digitale. Cito un Kevin Costner allenatore di rugby un po’ sticazzi in “Draft Day” di Ivan Reitman, Iris alle 21, l’oscuro “Air Collision” di certa Liz Adams, Cielo alle 21, 10, il bruttissimo “Scontro fra titani” di Louis Laterrier con Sam Wothington, Ralph Fiennes e Gemma Aterton, Italia 1 alle 21, 30, la prima di un mai sentito prima d’oro “Mare di grano” di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma e Ornella Muti, Rai Due alle 23, 20, le repliche del porno di Jesu Franco “Linda”, Cielo alle 23, 15, di “Melissa P” di Luca Guadagnino su La 7D alle 23, 40, dell’opera prima di Asia Argento “Scarlet Diva”, Cielo all’1, mentre Rai Movie schiaffa alle 00,40 l’ambizioso ma non riuscitissimo “Le confessioni” di Roberto Andò con Toni Servillo frate, Daniel Auteuil, Connie Nielsen.

les miserables di lady li

air collision

Forse è meglio spendere questi 7,99 euro del noleggio per vedere “Les Miserables” di Lady Lj, grande opera prima innovativa presentata e premiata a Cannes giusto un anno fa, o fare un salto su Mubi dove c’è una versione integrale e perfetta del clamoroso “Showgirls” di Paul Verhoeven e la prima dello scatenatissimo stracultgaio “Cassandro the Exotico” di Marie Lanier, documentario su uno stramplato luchador gay. O vedersi, su Amazon, la prima di un piccolo film comico siculo targato “Made in Sud” molto trash e piuttosto divertente, “Un pugno di amici”, diretto da Sergio Colabona, prodotto da Nando Mormone, con i due nuovi comici siciliani Matranga e Minafò e il solido Maurizio Casagrande.

cassandro the exotico linda

scontro fra titani

Pensato per una distribuzione soprattutto locale, come fu per il primo film degli Arteteca, diretto appunto da Colabona, che fu un successo inaspettato grazie alla diffusione capillare in campania, produttore e regista hanno preferito venderlo a Amazon subito, rinunciando a una possibile uscita estiva. Per incassare quanto, eh? Credo che a giugno il pubblico non andrebbe nemmeno a vedere “Tolo Tolo” di Checco Zalone o il nuovo 007.

un pugno di amici 1

mare di grano

Magari con un piccolo film questo meccanismo della vendita a Amazon funziona. E può funzionare anche il noleggio per un film in distribuzione su Sky. La cosa non funziona più di fronte a un film che ha un vero costo produttivo, diciamo oltre i due-tre milioni di euro. Lì non puoi certo rientrare di quello che hai speso.

scusi, lei conosce il sesso? 4

Sul digitale, intanto, il film della notte è un vecchio finto documentario sul sesso e gli italiani, “Scusi, lei conosce il sesso?” di Vittorio de Sisti, Cine 34 alle’1, seguito alle 2,15 dal vecchio e glorioso “La famiglia Passaguai” di e con Aldo Fabrizi. Ci sono anche Peppino De Filippo e Tino Scotti.Nel pomeriggio, ammesso che non ci siano repliche inaspettate dei capolavori di Pupi Avati presentati ieri, vedo una marea di repliche, “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli, RSI alle 14, “I quattro inesorabili” di Primo Zeglio, Rai Movie alle 17, 50, “I giorni dell’ira” di Tonino Valerii con lee Van Cleef e Giuliano Gemma, Cine 34 alle 19, 05”.

scarlet diva l'arte di amare 1

Punterei su “L’arte di amare”, Rete 4 alle 16, 45, divertente commedia girata a Parigi di Norman Jewison, l’ultima che fece prima di passare a film più impegnati, con un bel cast composto da Dick Van Dyke nel ruolo di un pittore che non ha successo e James Garner, l’amico che lo spinge al finto suicidio per diventare più popolare come artista e vendere le sue opere, Elke Sommer, Angie Dickinson, Ethel Merman, che prese il ruolo rifiutato da Mae West, e Carl Reiner, che è anche cosceneggiatore. Ovviamente, punterei anche, alle 19, 30 su Rai Movie, su “Squadra Antigangster” di Bruno Corbucci con Tomas Milian, Enzo Cannavale, la cantante Asha Putli. E’ l’ultimo episodio delle “squadre” prodotte da Galliano Juso e diretto sequel di “Squadra antimafia”, girato in gram parte in America, come questo.

squadra antigangster scusi, lei conosce il sesso? 2

Nico, per tutto il film in tuta blu, si traveste da affiliato di una banda di gangster per aiutare l’amico Salvatore, Enzo Cannavale, in quel di Miami, che ha grossi guai con la mafia italo-americana del posto. Si sposta così a Miami dove incontra la bella Asha Putli che si esibisce in un numero sexy cantando “The Whip”. Grandi battute supertrash. I mafiosi di Miami vengono definiti da Nico “senza pietà, si fanno il bidé con l’acido solforico”. “A me piace tanto Sumatra”, dice un antiquario orientale. “A me piace tanto su sorella”, risponde Nico guardando la figlia. Il dialogo continua con la più celebre “E’ bella pure ischia, dove si canta, si balla, si fischia…” E Nico prosegue con “A me piace Giava, dove si canta, si balla e si…”.

