Assia Neumann Dayan per “la Stampa”

jovanotti nozze sara silvia

L'altro giorno stavo guardando le petizioni sul sito di change.org, trovando finalmente l'unica istanza che firmerei: «Considerare come tortura i matrimoni, battesimi e anniversari nei mesi di luglio e agosto»: spero che nessuno si offenda se qualcuno considera questa pratica un crimine che apertamente vìola la Convenzione di Ginevra.

Tra le prove a difesa della tesi portiamo le buste esose, gli interminabili rinfreschi alle due del pomeriggio e le giacche indossate nell'estate più calda della nostra vita. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha deciso di aggirare questa palese violazione dei diritti umani celebrando direttamente i matrimoni in spiaggia durante il suo «Jova Beach Party». Bella mossa, Lorenzo. Sfido chiunque a non volere Jovanotti come celebrante e dj al proprio matrimonio, e nemmeno a cachet pieno; sicuramente meglio della playlist che passa da Ed Sheeran e arriva fino ai Coldplay.

Lorenzo, prete laico di periferia che va avanti nonostante i quarantamila gradi e le polemiche su Twitter, ieri ha celebrato il matrimonio di due ragazze, Sara e Silvia, durante la tappa a Villanova d'Albenga, in provincia di Savona. Silvia e Sara sono di Genova, una fa la logopedista e l'altra insegna; la loro unione verrà registrata ufficialmente presso il Comune di Genova il 4 di agosto.

jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 8

Pare che Lorenzo, non appena scoperto che una di loro è logopedista, abbia detto: «Ne avrei bisogno per correggere le esse»: mi sembra un buon baratto quello tra una seduta di logopedia e una prestazione al matrimonio, non si può certo dire che lo scambio non sia equo. Silvia e Sara, ribaltando qualunque luogo comune sulla celeberrima tirchieria ligure, si accingono quindi a celebrare due funzioni: se lo sapesse chi ha lanciato la petizione su change.org si appresterebbe immediatamente a chiamare la polizia per farle arrestare per crimini d'odio verso gli invitati. Silvia e Sara stanno insieme da 17 anni, si sono conosciute giocando a pallavolo e dopo una vacanza insieme l'amicizia è diventata amore.

Lorenzo non sapeva se dichiararle «moglie e moglie», a tal proposito le ragazze hanno detto a «La voce di Genova»: «Noi non ci definiamo moglie e moglie, ma quello che a noi piace dire è che siamo unite nell'amore, e per noi l'amore è la cosa più importante, viva la libertà».

C'è da dire che quest' estate è l'estate delle mogli, o delle persone unite dall'amore, inaugurata dal matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Io vorrei che il matrimonio tra due donne non fosse considerato un evento eccezionale e trattato come tale, vorrei che fosse eccezionale sposarsi ad un concerto, e vorrei anche far partire una petizione affinché questa diventasse una pratica diffusa e di ottimo gusto.

jovanotti nozze sara silvia

Diciamo basta ai matrimoni in Comune o in chiesa, alle buste calcolate secondo coefficiente di parentela, costo del ristorante e voglia di fare bella figura, diciamo basta ai vestiti che vanno ricomprati ogni volta perché dopo ogni pranzo di matrimonio ci cambia la taglia, diciamo basta ai bouquet che non funzionano mai e poi mai e al pianobar che parte sempre con «La cura» di Battiato; basta, diciamo viva la libertà e invitateci, cari futuri sposi e spose, ad un concerto come quello di Jovanotti. Beviamoci una birra, facciamoci le foto non in posa, magari se si riesce anche una foto nel backstage con i cantanti, vestiamoci leggerissimi e nella busta mettiamo biglietti di altri concerti, e viviamo la vita così, tra una festa e un palco e un amore.

jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 13

Le immagini che vedo del Jova Beach Party mi prosciugano, provo un'incalcolabile fatica per procura, io non ho idea di come lui possa cantare per ore, ballare per ore, in mezzo celebrare un matrimonio, farsi una chiacchiera con gli amici che invita a suonare sul palco, salutare sua moglie Francesca e sua figlia Teresa (anche loro, ma come fanno, ma che fatica, ma io me ne starei a casa con l'aria condizionata a guardarlo su Instagram, scusa Lorenzo) e poi stare benissimo, e ricominciare daccapo.

Però, che bellezza. Forse tutta questa energia è la coda di una spinta che parte dai tour annullati per la pandemia, dalle polemiche di ieri e di oggi: sono stati anni tremendi per tutti, per la musica dal vivo, per le feste, per i matrimoni, ed è questo il punto d'incontro: i grandi eventi che si sono persi durante la pandemia sono stati i concerti e i matrimoni, le due leve che sollevano il mondo. Magari in questo lasso di tempo qualcuno si sarà lasciato, qualcun altro avrà scritto petizioni spiritose, qualche gruppo si sarà sciolto, i motivi per festeggiare sono sempre meno, fa molto caldo, ma adesso: che bellezza. E sempre viva la libertà.

