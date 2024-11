QUEL GRAN CAFONE DI DAVID BOWIE – CARLO VERDONE, OSPITE A “CHE TEMPO CHE FA”, HA RICORDATO UNA CENA A CASA DI GIANNI VERSACE CON IL MITICO CANTANTE INGLESE: “ERO CON MARGHERITA BUY, LEI SI TOLSE LA GIACCA E LA MISE SUL DIVANO E BOWIE CI SI SEDETTE SOPRA. MARGHERITA INIZIÒ A DIRMI ‘MA È UN MALEDUCATO, RIPRENDILA’. POI ARRIVÒ LA MOGLIE DI BOWIE, LUI SI ALZÒ, E LEI DECISE DI SEDERSI ESATTAMENTE AL SUO POSTO. MARGHERITA SI AGITÒ DI NUOVO: ‘MA SONO DUE STRONZI…” – VIDEO

"Ho conosciuto David Bowie. Un'amicizia che è durata una serata, se vogliamo. Una serata intensa. Ho convinto Margherita Buy ad andare al concerto dei Tin Machine, il gruppo di Bowie, al Teatro Smeraldo di Milano. Dopo il concerto andiamo a casa di Versace dove ci ha raggiunto…

[…] Carlo Verdone ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha ricordato l'incontro con David Bowie. Dopo il concerto dei Tin Machine, era in compagnia di Margherita Buy ed entrambi decisero di andare a casa di Versace. Arrivò David Bowie con la band ma il loro approcciò non fu come Verdone desiderava. "Fu una serata intensa", il commento prima di dare via al racconto. "Margherita diceva "non so con chi parlare", non sapeva parlare inglese.

Si tolse la giacca e la mise sul divano. David Bowie decise di sedersi proprio sulla giacca di Margherita" ha raccontato il celebre attore, prima di continuare: "Allora Margherita iniziò a dire "Ma è un maleducato, riprendila". Provò a riprenderla lei stessa, ma non ci riuscì. Diceva "Non ho coraggio". Iniziarono ad arrivare i piatti e lei guardava malissimo la scena. Arrivò la moglie di Bowie, lui si alzò, ma lei decise di sedersi esattamente al suo posto. E allora Margherita si agitò di nuovo: "Ma sono due str*onzi, maleducati".

margherita buy carlo verdone maledetto il giorno che t’ho incontrato

Verdone ha continuato spiegando che dopo la cena, "Margherita non parlava più con nessuno, guardava solo la giacca". Lui voleva andare via e allora le chiese di chiamare l'auto: "Lei si alzò con coraggio e chiese con tono perentorio alla moglie di Bowie di ridarle la sua giacca. La moglie di Bowie gliela consegnò come se fosse lo straccio per pulire per terra. "Ma hai visto come me l'ha data? Due cafoni", disse Margherita Buy prima di andarcene" […]

