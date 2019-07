1 - L'ESPERIMENTO (RIUSCITO) DI SGARBI SU MUGHINI

Gustavo Bialetti per “la Verità”

sgarbi vs mughini

Quando Konrad Lorenz affermò che l' aggressività è un elemento fondante del comportamento di qualsiasi animale, homo sapiens compreso, molti inorridirono: tutte quelle cose primordiali come la lotta per il territorio, si disse, erano state archiviate da millenni di evoluzione, che ci hanno reso ragionevoli, educati, disposti al confronto dialettico e alla coltivazione di sé. Ci hanno reso, insomma, come Giampiero Mughini. Almeno fino a che non ha incontrato Vittorio Sgarbi.

Ecco, sì, prendiamolo come un esperimento scientifico, quel siparietto trash visto a Stasera Italia, con i due galletti a petto in fuori pronti a beccarsi alle spalle della serafica chioccia Maria Giovanna Maglie. Quel «testa di cazzo» reiterato dal critico d'arte verso lo scrittore, che reagisce a colpi di «miserabile», «pezzo di merda», e poi l' accenno di confronto fisico, mani nude contro sedia, erano in realtà un tributo alla scienza. Sgarbi, insomma, come vero e unico erede dell' etologo austriaco.

maria giovanna maglie tra sgarbi e mughini

L'esperimento era il seguente: prendere un salottiero scrittore, estroverso opinionista, con solide radici a sinistra e con un presente più o meno liberale, e riportarlo alla rabbia ancestrale. Dall' uomo delle buone maniere al maschio selvatico, direbbe Claudio Risé. Operazione perfettamente riuscita.

Il pur settantottenne Mughini, insultato ripetutamente, non si è indignato, non ha minacciato querele, non ha invocato la Costituzione. Ha, invece, attinto agli abissi insondabili dell' animalità umana per erompere in un grido di guerra scatologico e andare a cercare soddisfazione. Quell' avanzare spavaldo al grido di «apezzodimmerda», in fondo, vale quanto un trattato di etologia.

maria giovanna maglie tra mughini e sgarbi

2 - MUGHINI-SGARBI: UN’ANTIPATIA CHE DURA DA TEMPO. I RETROSCENA DI QUESTA E ALTRE LITI TRA I DUE

Da www.corriere.it

Tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi non c’è grande simpatia. Spesso si sono trovati insieme, ospiti di talk show, ma il più delle volte con opinioni contrastati, se non del tutto opposte. Prima della lite furibonda dell’altra sera a «Stasera Italia», in onda su Rete4, c’erano già stati degli scontri tra i due. Lo scorso gennaio , durante la trasmissione «Quarta Repubblica», Nicola Porro era stato costretto a interrompere il collegamento con i due, che anche a distanza erano riusciti a insultarsi pesantemente, con Sgarbi, 67 anni, che aveva dato un epiteto non simpatico a Mughini («sei un c...»), che aveva a sua volta replicato dicendogli di dirlo «a tua sorella». Se quella volta era bastato chiudere l’audio ai due, le cose sono andate diversamente in quest’ultima occasione.

sgarbi mughini

I tweet rimossi

Lo scontro, ancora una volta, verteva su Salvini, e a far infuriare Mughini , 78 anni, è stato un commento del critico d’arte, che ha definito le indagini sui fondi russi alla Lega «un crimine», accusando la magistratura. Da lì sono volate prima le parole, poi gli insulti. Infine i due si sono alzati e, mentre volavano le sedie, gli assistenti di studio sono stati costretti a intervenire, fermandoli fisicamente mentre erano arrivati alla rissa. Tutto in diretta.

sgarbi mughini 3

Per tamponare l’incidente, il conduttore Brindisi è stato costretto a mandare in onda due servizi. Nel mentre, grande imbarazzo da parte dei responsabili del programma, che non prevedevano un simile epilogo nonostante la conclamata antipatia tra i due. Dopo ripetuti inviti a calmarsi, Sgarbi ha deciso di restare al suo posto mentre Mughini ha preferito lasciare la trasmissione. L’azienda avrebbe vissuto l’incidente con qualche nervosismo, soprattutto dopo che l’account ufficiale della trasmissione aveva rilanciato su Twitter alcuni spezzoni video della lite (prima della rissa), parlando di toni che si «accendevano». Questi Tweet sono stati poi rimossi.

MUGHINI SGARBI QUARTA REPUBBLICA roberto d agostino giampiero mughini vittorio sgarbi mughini sgarbi 1