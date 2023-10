QUELLA VOLTA CHE TOMMASINO ACCARDO SI FINSE MORTO E FIORELLO LO “RIANIMÒ” – LA STORICA SPALLA DELLO SHOWMAN SICILIANO, SCOMPARSA A 84 ANNI, NEL 2001 DEBUTTÒ A “STASERA PAGO IO” - NELLA SCENETTA TOMMASINO DORME PROFONDAMENTE E RIDE SOTTO I BAFFI MENTRE FIORELLO SCHERZA: “OH, VISTO DA LONTANO FAI IMPRESSIONE”. E A QUEL PUNTO..

IL VIDEO QUI

Estratto da www.rainews.it

tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 6

Spalla storica di Fiorello e amico, Tommaso Accardo, detto Tommasino, è morto a 84 anni. Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, il 26 marzo 1939, è stato lo showman di “Viva Rai2!” ad annunciarne il lutto. Nel 2001 il debutto in “Stasera pago io”, la tv varietà intrisa di sketch: tra i tanti le immagini in cui “Tommy” dorme profondamente mentre il comico lo incalza come può.

L'attore quasi ride sotto i baffi e a fatica si trattiene mentre Fiorello scherza: “Oh, visto da lontano fai impressione, mamma mia, per svegliarlo come possiamo fare adesso? Abbiamo bisogno di una Cenerentola?” Chiamata, entra in scena Caroline: Accardo riceve un bacio e si avvinghia a lei. [...]

tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 3 tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 4 tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 2 tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 1 tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 5 tommasino accardo si finge morto e fiorello lo rianima 7