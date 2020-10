QUELLI DELLE BOTTE - RED RONNIE: “IN “QUELLI DELLA NOTTE" C'ERA UNA SEZIONE DEDICATA AI GIOVANI CANTANTI, GESTITA DA DARIO SALVATORI, CHE PRESE IL MIO POSTO NEL CAST. PERÒ DA LÌ NON USCÌ FUORI NESSUN CANTANTE EMERGENTE” – DARIO: “NON PRESI IL POSTO DI NESSUNO, TANTOMENO IL SUO. NON C'ERA NESSUN CAST EMERGENTI. PERÒ ANCHE A ME SFUGGE QUALCOSA. PER ESEMPIO, L'ELENCO DEI CANTANTI PORTATI AL SUCCESSO DA RED RONNIE...”

Renzo Arbore

MAIL DARIO SALVATORI

Caro Dago, ho letto il libro di Vassily Sortino, "Renzo Arbore e la rivoluzione gentile", ricco di curiosità, a volte inedite, soprattutto sugli inizi di Renzo. Ad un certo punto mi imbatto in una dichiarazione di Red Ronnie, contattato come tanti altri che poi non entrarono nel cast (Fiorella Gentile, Lina Sastri, Gianni Ippoliti, ecc.).

arbore quelli della notte

Red Ronnie voleva fare un programma basato sui cantanti e sui gruppi emergenti, mentre, come sappiamo, l'idea di Renzo era tutt'altra cosa. Dice Red Ronnie: "Avrei messo al centro della trasmissione i gruppi musicali a cui dare spazio. Effettivamente in “Quelli della Notte" c'era una sezione dedicata ai giovani cantanti, gestita da Dario Salvatori, che prese il mio posto nel cast. Però da lì non uscì fuori nessun cantante emergente, quindi alla fine ho fatto bene".

renzo arbore dario salvatori (2)

Vorrei chiarire che fui tra i primi ad essere ingaggiato e non presi il posto di nessuno, tantomeno il suo. A -Quelli della Notte- non c'era nessun cast emergenti, ogni tanto poteva apparire qualche cantante già emerso, sempre all'interno dei generi amati da Renzo, tipo il country, il rock and roll, il blues (ricordo l'apparizione di Guido Toffoletti).

red ronnie

Il mio ruolo era un altro, soprattutto selezionavo e trasmettevo repertorio. Possibile che Red Ronnie non abbia visto nemmeno una puntata del programma? Per fortuna ci sono i dvd. I talenti usciti da quel programma non sono stati i cantanti ma tutti i personaggi straordinari scelti da Renzo che hanno reso iconica la trasmissione. Però anche a me sfugge qualcosa. Per esempio l'elenco dei cantanti portati al successo da Red Ronnie.

renzo arbore dario salvatori roberto d agostino red ronnie arbore quelli della notte dario salvatori franco bonvicini alias bonvi vasco rossi red ronnie

DARIO SALVATORI

virginia barret dario salvatori dario salvatori RED RONNIE GINO PAOLI dario salvatori dario salvatori foto di luciano di bacco red ronnie photo andrea arriga dario salvatori marco molendini dario salvatori e lucia renzo arbore dario salvatori renzo arbore con dario salvatori