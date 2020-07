PER QUEST’ANNO NON CAMBIARE: STESSA SPIAGGIA, STESSO CANALE – SE AVETE IN MENTE UN’ESTATE OMBRELLONE E NETFLIX, IL MESE DI LUGLIO È RICCO DI TANTI TITOLI NUOVI TRA FILM E SERIE TV – C’È “SOTTO IL SOLE DI RICCIONE”, UNA VANZINATA CHE SI PROPONE COME LA VERSIONE DEL CULT "SAPORE DI MARE" PER LA GENERAZIONE Z – SE SIETE IN VENA DI FANTASY C’È LA SERIE “CURSED” MENTRE IL NUOVO ACTION “THE OLD GUARD” HA NEL CAST LUCA MARINELLI E CHARLIZE THERON… VIDEO

Corinna Spirito per "it.mashable.com"

il club delle babysitter 5

Il mese di luglio porta con sé tante novità su Netflix. Arrivano il sequel del film originale The Kissing Booth, la seconda stagione di The Umbrella Academy, la seconda parte della quinta stagione di Le ragazze del centralino. Soprattutto, però, arrivano tanti titoli completamente nuovi: ecco i film e le prime stagioni da non perdere questo mese su Netflix

Sotto il sole di Riccione

sotto il sole di riccione 8

La hit di Tommaso Paradiso diventa una commedia romantica ambientata nelle calde giornate estive sulla costa romagnola. Scritto da Enrico Vanzina, insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca, questo film si propone come la versione del cult Sapore di mare pensato per la generazione Z.

Diretto da YouNuts!, il duo registico che ha firmato i videoclip di tantissimi big della canzone italiana (da Jovanotti a Biagio Antonacci, da Gianna Nannini a Marco Mengoni, da Alessandra Amoroso a Elisa), Sotto il sole di Riccione è un film originale Netflix, disponibile dal 1 luglio.

Il club delle babysitter

il club delle babysitter 4

Dal 3 luglio arriva la prima stagione di Il Club delle Babysitter. Dieci episodi tratti dall'omonima serie di romanzi di Ann M. Martin, già adattata per la tv in una serie della HBO del 1990 e per il cinema in un film nel 1995.

Anche la nuova versione dello spettacolo segue l'amicizia e le avventure di cinque ragazze delle scuole medie mentre avviano un'attività di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut.

The Old Guard

the old guard 4

Diretto da Gina Prince-Bythewood, il nuovo action di Netflix, programmato per uscire il 10 luglio, è basato sull'omonimo fumetto The Old Guard e vede un cast internazionale tra i protagonisti: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor e il 'nostro' Luca Marinelli.

the old guard 1

La storia si concentra sulle vicende di un gruppo di mercenari, tutti immortali secolari in grado di guarire da qualsiasi ferita. Proprio quando scoprono che un altro immortale si è "risvegliato", si rendono conto che qualcuno è alla ricerca del loro segreto e devono lottare per la libertà, sfuggendo da chi è intenzionato ad utilizzare il loro "dono" per motivi economici.

Cursed

cursed 4

Il 17 luglio arriva su Netflix una nuova serie fantasy basata su Cursed, graphic novel di Tom Wheeler e Frank Miller (acclamato autore di Sin City ed Elektra), che riscrive la leggenda arturiana. Il ruolo principale è stato affidato a Katherine Langford, che deve la fama proprio a Netflix, per cui ha interpretato il personaggio di Hannah Baker nella serie Tredici.

cursed

È lei Nimue, una giovane eroina con un dono misterioso destinata a diventare la potente (e tragica) Signora del Lago. Dopo la morte di sua madre, trova un partner inaspettato in Arthur, un giovane mercenario, nel tentativo di trovare Merlino e consegnare un'antica spada.

Nel corso del suo viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione contro i terrificanti Paladini Rossi e il loro complice Re Uther".

the old guard 5

La lista completa delle uscite

Film

01/07 Sotto il sole di Riccione

01/07 Now You See Me - I maghi del crimine

01/07 Ritorno al futuro - La trilogia

01/07 Schindler's List

01/07 Nemiche amiche

01/07 Donnie Brasco

01/07 Big Fish - Le storie di una vita incredibile

01/07 Birdman o (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza)

cursed 5

01/07 Atto di forza

01/07 EuroTrip

01/07 Tu, io e Dupree

01/07 Il codice Da Vinci

01/07 Bad Boys

10/07 The Old Guard

15/07 Gli Infedeli

20/07 Scappa - Get Out

20/07 The Conjuring - Il caso Enfield

21/07 The Equalizer 2 - Senza Perdono

24/07 The Kissing Booth 2

26/07 Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Serie

01/07 Teen Titans Go! Licence (Stagione 5)

01/07 InuYasha (Stagioni 3-4)

03/07 Le ragazze del centralino (Ultima stagione: Parte 2)

17/07 Cursed (Stagione 1)

21/07 Come vendere droga online (in fretta) - Stagione 2

26/07 Good Girls (Stagione 3)

31/07 The Umbrella Academy (Stagione 2)

il club delle babysitter 6 il club delle babysitter 7 the old guard 3 il club delle babysitter 1 the old guard 2 il club delle babysitter 2 cursed 3

31/07 Vis a Vis: El Oasis

sotto il sole di riccione tommaso paradiso sotto il sole di riccione sotto il sole di riccione 1 sotto il sole di riccione 2 sotto il sole di riccione 5 sotto il sole di riccione 3 sotto il sole di riccione 7 sotto il sole di riccione 6 sotto il sole di riccione 4 the old guard il club delle babysitter 3