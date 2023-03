QUESTA TARGA PO’ ESSE’ FERO E PO’ ESSE’ PIUMA… – SABATO 25 MARZO, CARLO VERDONE SCOPRIRÀ LA TARGA PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIO BREGA, SOTTO LA CASA DELL'ATTORE ROMANO SCOMPARSO NEL 1994 – BREGA DEVE GRAN PARTE DELLA SUA POPOLARITÀ AI RUOLI DIVENTATI CULT IN “UN SACCO BELLO“, “BIANCO ROSSO E VERDONE” E “BOROTALCO”… – VIDEO

mario brega e carlo verdone in un sacco bello

(ANSA) - "Sabato alle 16:30 ci ritroveremo in via Oderisi da Gubbio in zona Marconi dove Mario Brega abitò per oltre trent'anni fino alla scomparsa e scopriremo con Carlo Verdone una targa per ricordarlo nel giorno del suo 100esimo compleanno". Lo ha detto il presidente del Municipio XI di Roma Capitale Gianluca Lanzi intervenendo al programma 'Gli Inascoltabili' in onda su radio New Sound Level.

mario brega e carlo verdone in un sacco bello 1 mario brega e carlo verdone in bianco rosso e verdone

Brega, nato a Roma il 25 marzo del 1923 e morto nella Capitale il 23 luglio del 1994, ha recitato tra gli altri con Dino Risi e con Sergio Leone. Ma è al sodalizio artistico con Verdone che deve gran parte della sua popolarità, soprattutto con i ruoli diventati cult in 'Un sacco bello', 'Bianco Rosso e Verdone', 'Borotalco'. L'appuntamento per la scopertura della targa dedicata all'attore Mario Brega con Carlo Verdone in via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi, è prevista per sabato alle 16 e non alle 16,30 come precedentemente comunicato.

IL RICORDO DI MARIO BREGA DI CARLO VERDONE CARLO VERDONE MARIO BREGA SERGIO LEONE mario brega carlo verdone un sacco bello brega verdone sora lella carlo verdone e mario brega in borotalco