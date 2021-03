QUESTI NON MOLLANO UN CAZZO: RUPERT MURDOCH A 90 ANNI NON HA INTENZIONE DI FARE PASSI INDIETRO. ANZI: SI È VACCINATO ED È TORNATO ALLA GUIDA DELL’IMPERO MEDIATICO CHE HA COSTRUITO, ALLA FACCIA DEI FIGLI LACHLAN E JAMES E DELLE LORO VENDETTE PERSONALI - LO “SQUALO” SI È PURE COMPRATO UNA NUOVA RESIDENZA: UN CASTELLO DIROCCATO IL CUI RESTAURO RICHIEDERÀ DIVERSI ANNI. UN MESSAGGIO PER I GUFI...

rupert murdoch e jerry hall

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

Segregato per mesi nella sua residenza inglese nell' Oxfordshire per paura del coronavirus, con la famiglia spaccata dalla disputa tra i figli - Lachlan, attuale amministratore del gruppo, e James che se n' è andato sbattendo la porta - e con la Fox , il gioiello della corona che produce l' 80 per cento dei profitti, in piena tempesta post-elettorale Usa, Rupert Murdoch viene descritto da molti sul viale del tramonto imprenditoriale.

Avrebbe tutti i diritti di appendere le scarpe al chiodo, visto che è arrivato al traguardo dei 90 anni (li compirà tra una settimana). Ma il vecchio tycoon australiano dell' editoria che, partendo, da un giornale ereditato dal padre, Keith, ad Adelaide, ha costruito in 70 anni un impero di giornali e televisioni molto influente in tutto il mondo anglosassone, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, non ama guardare indietro e fare bilanci.

great tew manor la nuova residenza di rupert murdoch

Non l' ha fatto quando ha compiuto 70 anni e nemmeno agli 80. Con qualche motivo, visto che le sue conquiste principali - il Wall Street Journal e la Fox appunto - sono arrivate quando Rupert aveva alle spalle già quasi mezzo secolo di carriera da editore.

Il patriarca, che ha diviso in un trust il suo patrimonio tra i sei figli, ma ha mantenuto il controllo delle aziende, continua a guardare avanti mosso dall' ambizione e dallo spirito di avventura. Certo, James e Lachlan aspettano la sua uscita di scena per una resa dei conti familiare.

lachlan rupert e james murdoch

E anche chi ammira la carriera di un editore conservatore capace di navigare anche in tempeste politiche avverse - Murdoch ha avuto rapporti con 12 presidenti, a partire dall' incontro con John Kennedy nel 1962 - gli rimprovera due errori: non aver creato una linea di successione chiara per mantenere compatto il gruppo anche in futuro e aver consentito che la linea sempre più radicalmente di destra della Fox sconfinasse alla fine, trascinata da Donald Trump, in un ruolo attivo nella diffusione di teorie cospirative e di falsità che hanno destabilizzato la democrazia Usa fino all' assalto al Congresso del 6 gennaio.

l abbraccio di donald trump e rupert murdoch

I mesi delle elezioni presidenziali sono stati duri per il patriarca chiuso nel suo maniero, con Lachlan, capo della Fox e ancor più conservatore del vecchio Rupert, che ha lasciato mano libera agli anchor trumpiani mentre James (capo dell' impero negli anni in cui Lachlan si era ritirato in Australia) ha lasciato tutti gli incarichi in un gruppo familiare del quale non condivide più le scelte politiche: dalla copertura data anche alle sortite più estreme, quasi golpiste, di The Donald, fino ai mutamenti climatici e all' ambiente.

disney si compra 21st century fox

Rupert - imprenditore prima ancora che conservatore - ha continuato a tenere la Fox vicina a Trump convinto che lì ci fosse un enorme bacino di ascoltatori, mentre l' audience di sinistra era già presidiata dalla Cnn e da altre reti.

Ma attraverso il Wall Street Journal ha continuato a segnalare, in un' ottica pur sempre conservatrice, eccessi e rischi delle scelte di Trump. E dopo il voto ha lasciato che la Fox si spaccasse tra giornalisti che riconoscevano i dati numerici della vittoria di Biden e commentatori che continuavano a parlare di truffe nei seggi e di elezioni rubate.

rupert murdoch ivanka trump nella trump tower

Risultato: Trump ha cominciato ad accusare di tradimento la tv di Murdoch spingendo una parte dei suoi elettori a emigrare verso altre reti ancor più schierate con lui come Newsmax e Oann . Ora Fox , in calo di ascolti e anche di entrate pubblicitarie per il ritiro di inserzionisti che non vogliono essere associati ad anchor considerati da molti razzisti o antidemocratici, rischia di non essere più la gallina dalle uova d' oro del gruppo.

La rete è corsa ai ripari licenziando Lou Dobbs, il conduttore che ha dato più credito alle teorie cospirative, ma questo andamento zigzagante e la famiglia spaccata disorientano NewsCorp e FoxCorp, i due gruppi rimasti nelle mani dei Murdoch che due anni fa hanno incassato 71 miliardi di dollari dalla vendita alla Disney della 21st Century Fox (cinema e spettacoli tv). Così qualche settimana fa Rupert si è vaccinato ed è tornato a Los Angeles per riprendere la guida dell' impero.

lachlan e rupert murdoch

Forse prepara qualche altra sorpresa societaria (come la fusione tra giornali e tv o la vendita della Fox ) ora che sta per scadere il periodo nel quale non poteva vendere o comprare per non perdere i benefici fiscali dell' operazionen Disney.

lachlan, rupert e james murdoch nel 2017

A 90 anni, felice con la sua quarta moglie, Jerry Hall, Rupert non sembra aver perso il suo ottimismo: ha appena vinto la sua battaglia decennale contro big tech - Google e Facebook costrette (anche per via di una nuova legge australiana) a concordare il pagamento delle notizie delle testate di Murdoch messe nei loro canali social - e ha comprato una nuova, imponente residenza vicino Londra: Great Tew Manor, un castello in rovina il cui restauro richiederà diversi anni. Lui non ha fretta: mamma Elisabeth è arrivata serenamente a 103 anni.

great tew manor la nuova residenza di rupert murdoch. walt disney fox 1 la portavoce di trump mcenany censurata su fox news mickey murdoch walt disney fox 4 walt disney fox 2 walt disney fox 3 walt disney 21st century fox RUPERT MURDOCH CON L ULTIMO NUMERO DI NEWS OF THE WORLD Rupert Murdoch nel 1977 con la seconda moglie Anna e i figli Elisabeth, Lachlan e James billy graham con trump e rupert murdoch donald trump intervistato da fox news 1 rupert murdoch RUPERT MURDOCH DA GIOVANE rupert murdoch donald trump intervistato da fox news RUPERT MURDOCH DAVID CAMERON rupert murdoch e jerry hall 8 Fan di Trump protestano davanti alla sede della Fox Tv elisabeth murdoch rupert murdoch wendi deng RUPERT MURDOCH E WENDI DENG chelsea flower show jerry hall e rupert murdoch Miss Deng con il marito Rupert Murdoch barack e michelle obama con rupert murdoch e jerry hall