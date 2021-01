6 gen 2021 18:44

QUESTO AMORE E’ UNA LAMA SOTTILE – A DUBAI FLAVIO BRIATORE FA DA "CAVIA" AL LANCIATORE DI COLTELLI (VIDEO) - SEMBRA CHE CON "IL BULLONAIRE" CI FOSSE ANCHE ELISABETTA GREGORACI. SI È TRATTATO DI UNA PROVA D’AMORE PER RICONQUISTARLA? I COMMENTI DEI FAN: "MA COME HAI FATTO? NON AVREI MAI AVUTO IL CORAGGIO". E C'È CHI CI SCHERZA SU: "SE IL LANCIATORE SI SBAGLIA, NON LO PAGHI” – VIDEO