QUESTO MATRIMONIO S’HA DA POSTICIPARE – FERMI TUTTI, A UNA SETTIMANA DALLE NOZZE FARLOCCHE DI PAMELA PRATI, LA SHOWGIRL (O MEGLIO, LE SUE AGENTI) HA DECISO DI POSTICIPARE TUTTO DI ALMENO SETTE GIORNI – NON HANNO ANCORA TROVATO L’ATTORE CHE INTERPRETERÀ MARK CALTAGIRONE? OPPURE SONO STATE LE DICHIARAZIONI DI SIGNORINI? – LE NOZZE SI SAREBBERO DOVUTE TENERE L'8 MAGGIO A VILLA PAZZI A MONTEMURLO, IN PROVINCIA DI PRATO, E INVECE…

Fabiano Minacchi per www.bitchyf.it

pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone

A distanza di una settimana dalla data delle nozze (fissate per mercoledì 8 maggio), posso darvi in esclusiva la notizia che Pamela Prati ha deciso di posticipare l’evento, è ufficiale. Di quanto non mi è dato saperlo, ma la mia fonte ha parlato di circa una settimana.

Il matrimonio dell’anno (macché dico dell’anno, del secolo) si sarebbe dovuto tenere a Villa Pazzi al Parugiano, una location esclusiva a Montemurlo, in provincia di Prato, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto dato lo slittamento di una settimana.

pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo

Pamela Prati e la sua manager Pamela Perricciolo (senza Mark Caltagirone) sono arrivate in quel di Prato la scorsa settimana in piena notte per stipulare in gran segreto (e lontani da occhi indiscreti) gli ultimi accordi con le varie attività pratesi che avrebbero dovuto prender parte alla cerimonia come catering, decorazioni e sicurezza.

pamela prati mark caltagirone

Anche l’abito da sposa Pamela Prati se lo è fatto fare in Toscana, più precisamente a Signa, in provincia di Firenze, da un noto atelier che in passato ha già vestito alcuni personaggi famosi di Uomini e Donne nel giorno del loro matrimonio come Cristian Galella e Tara Gabrieletto ed Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia.

pamela prati

Sembrerebbe anche (il condizionale è d’obbligo) che questo atelier in passato abbia stipulato degli accordi commerciali con alcune spose per la promozione dei propri abiti, ma non so se effettivamente lo abbiano fatto anche con Pamela Prati. Questo matrimonio fra Pamela Prati e Mark Caltagirone a Prato, s’ha da fa?

