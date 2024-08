QUI CI VORREBBE FREUD - JOE WICKS, PARA-GURU DEL FITNESS, HA CONFESSATO DI BERE IL LATTE MATERNO DELLA MOGLIE – IN UN VIDEO LO SI VEDE TRACANNARE UNA TAZZONA DEL LIQUIDO COME UN POPPANTE: “È COME QUELLO NATURALE ALLA VANIGLIA, CONTIENE NUTRIMENTI INCREDIBILI” – IN REALTA’ NON CI SONO PROVE SCIENTIFICHE CHE IL LATTE MATERNO FACCIA BENE ALLA SALUTE DEGLI ADULTI, ANZI. L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LO SCONSIGLIA PERCHE’…

Traduzione dell'articolo di Ellie Muir per www.independent.co.uk

Joe Wicks, il guru del fitness famoso per averci convinto ad allenarci durante la pandemia, ci ha insegnato molte lezioni preziose. Ma la sua ultima trovata è un po' più azzardata. Ha ammesso di bere il latte materno di sua moglie.

In un video che è diventato rapidamente virale, Wicks chiede alla moglie Rosie di tenergli da parte un po' del latte materno mentre si recano a un concerto di Taylor Swift. Il filmato successivo vede Wicks bersi volentieri una tazza di latte e sorridere di gioia. Il suo giudizio? “Come il latte naturale alla vaniglia. L'energia e i nutrienti che contiene sono incredibili!”, dice alla telecamera.

Wicks non sarebbe la prima celebrità a parlare dei presunti benefici del latte materno per la salute. La Pussycat Doll Ashley Roberts ha ammesso a Good Morning Britain di aver provato il latte materno delle sue amiche quando ha saputo che conteneva “molti nutrienti”. Lo ha paragonato al “latte di mandorla dolce”. Kourtney Kardashian, la star del reality che ha dato alla luce il suo quarto figlio a dicembre, ha raccontato ai fan di aver bevuto un bicchiere del suo latte materno come rimedio quando si sentiva male.

In un mondo in cui siamo costantemente circondati da folli mode del benessere, il latte materno potrebbe essere la più vecchia del libro. Amie Alexander, dietista presso l'azienda di integratori nutrizionali Nutri Peak, mi ha detto che il latte materno è una “centrale di nutrizione” per i neonati - l'accento, qui, è sulla parola “neonati”.

Non ci sono prove scientifiche che suggeriscano che consumarlo o applicarlo sulla pelle abbia qualche beneficio per il corpo degli adulti. “Nel latte materno i bambini ricevono nutrienti, anticorpi e fattori di crescita perfettamente adatti alla loro crescita e al loro sviluppo”, spiega Alexander. “Ma quando si tratta di adulti, questi benefici nutrizionali sono minimi”.

Anche l'idea che un bodybuilder possa guadagnare massa muscolare ingurgitando una dose di latte materno, come una bevanda proteica pre-allenamento, è del tutto errata. Alexander afferma che il latte materno contiene immunoglobuline, che sono anticorpi, e lattoferrina, una proteina che si trova nel latte umano, ma queste sostanze sono benefiche solo per i bambini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo sconsiglia. Ci sono rischi per la salute che accompagnano il consumo di latte umano da parte degli adulti, che vanno dalle infezioni alla contaminazione microbiologica.

“Oltre al fatto che non ci sono prove del suo valore nutrizionale, ci sono anche possibili rischi per la salute, come le malattie infettive”, afferma Alexander. “Il latte materno è un fluido corporeo e quindi è sempre soggetto a batteri o virus; senza uno screening adeguato, potrebbe essere contaminato e quindi non è adatto al consumo”.

