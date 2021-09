QUI LO DICO E IN TV LO NEGUS – SU CANALE 5 RIPARTE IL “GRANDE FRATELLO VIP” CHE SPALANCA LA PORTA ANCHE A TRE PRINCIPESSE DELLA DINASTIA DEL NEGUS, HAILÉ SELASSIÉ, ULTIMO IMPERATORE DI ETIOPIA: “PRIMA DI NASCERE GIÀ CI CRITICAVANO QUINDI NON CE NE FREGA NULLA. IL NOSTRO MOTTO E' “STI CAZZI”. NON SAPETE CHI SIAMO? APRITE UN LIBRO DI STORIA” – MAURIZIO COSTANZO: “MI RISULTA CHE MOGLI O MARITI DEGLI OSPITI SI STANNO GIÀ PREOCCUPANDO CHE I RISPETTIVI CONIUGI NON SI LASCINO ANDARE A…” - VIDEO

1. STASERA SU CANALE 5 RIPARTE IL GRANDE FRATELLO VIP, ALLA SUA SESTA EDIZIONE

Maurizio Costanzo per "la Stampa"

Stasera su Canale 5 riparte il Grande Fratello Vip, alla sua sesta edizione. Come sempre, alla guida, c'è Alfonso Signorini, a commentare quel che accade ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e a dar vita a questo grande condominio ci saranno 24 ospiti. Diamo tutti questi particolari perché il Grande Fratello andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il venerdì e ci accompagnerà sino a gennaio, se i conti sono giusti. Insomma, è tornato il grande condominio, la trasmissione televisiva che altro non è che un gigantesco buco della serratura dalla quale noi seguiamo le vicende degli ospiti: amori, disamori, maleducazioni, complicità e quant' altro.

C'è Giucas Casella quindi immaginiamo che addormenterà qualcuno degli ospiti. C'è Katia Ricciarelli che probabilmente intonerà un'aria lirica. Ma poi forse Aldo Montano ci parlerà di quand'era un campione di scherma e Amedeo Goria di quand'era il marito di Maria Teresa Ruta. Non facciamo previsioni perché il Grande Fratello, per l'abilità degli autori del medesimo, contraddice sempre le previsioni. La certezza è che Alfonso Signorini, che ne è il conduttore, gestore, direttore, si divertirà come sempre e come sempre noi ci divertiremo per il gusto del buco della serratura. Quanto ci piacerebbe seguire le vicende del condomino del terzo piano?

Come vorremmo sapere se la figlia dell'Ingegnere che abita al pianterreno si è sposata ed è felice. Qui sapremo tutto, perché seguiremo, due volte a settimana, le storie degli ospiti, con dichiarazioni o confidenze, vere o presunte ma che comunque, come ogni anno, ci intrigheranno. Il primo Grande Fratello nel 2000 lo vinse Pietro Taricone che poi morì in un brutto incidente con il paracadute. Fra i partecipanti al primo Grande Fratello c'era Rocco Casalino che poi è diventato il portavoce di Giuseppe Conte. Molti di voi, leggendo, penseranno: «Io non ci andrei mai». E' vero, ma non si può giurare perché il fascino d'essere protagonisti, almeno due volte a settimana, per qualche mese, spesso è più forte di ogni riservatezza.

Mi risulta che mogli o mariti degli ospiti del Grande Fratello si stanno già preoccupando che i rispettivi coniugi non si lascino andare a confidenze imbarazzanti. Ma c'è una storia che più di tutti ci piace in questa edizione ed è quella di Manuel Bortuzzo, un ragazzo di 22 anni che per errore fu raggiunto da due colpi di pistola mentre comprava le sigarette ad un distributore per strada ed oggi è in carrozzella. Una storia sensibile, vera, che aiuterà a dare verità a tutti i condomini di questa edizione. Cosa ci racconterà Carmen Russo o Francesca Cipriani?

Lo sapremo, ma quel che maggiormente chi scrive vorrebbe sapere è chi è Gianmaria Antinolfi o Tommaso Eletti o Nicola Pisu. Per carità, è una mia disinformazione e quindi cercherò di colmare la lacuna. Il Grande Fratello comincia in queste ore ma diciamo la verità: gran parte, se non tutta la televisione, non è un Grande Fratello? Non è un grande condominio? Non è un luogo dove rincontriamo conduttori e conduttrici dicendo: guarda là quello com' è invecchiato, quella com' è dimagrita eccetera eccetera. Che piaccia o no, la televisione da sempre è una vita allargata. Un tempo si diceva «Avanti c'è posto». E infatti: «Avanti c'è posto», comincia il Grande Fratello Vip.

2. JESSICA, LULÙ E CLARISSA: TRE PRINCIPESSE PER IL GRANDE FRATELLO VIP: «CHI SIAMO? APRITE I LIBRI DI STORIA»

Ida Di Grazia per “www.leggo.it”

Dopo l’ultima edizione record, ben 169 giorni di programmazione, torna questa sera il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italia, con due appuntamenti settimanali (lunedì – venerdì).

Alla guida ancora una volta Alfonso Signorini con due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sono 22 i “Vipponi” in gara, tra loro tre principesse. Jessica (27 anni), Lucrezia detta Lulù (23) e Clarissa (19) Hailé Selassié sono le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Nate a Roma, vivono insieme a Campo dei Fiori e sono volti nuovi per il pubblico di Canale 5. Solo Jessica, la più grande, ha partecipato a Riccanza con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: «Sono un po’ preoccupata e un po’ emozionata, Riccanza era registrato mentre qui è tutto in diretta, meno male che ci sono le mie sorelle».

Una vita agiata quella delle principesse fatta di lusso e social che però si fermerà per un po’ con l’ingresso nella casa. Fare le pulizie o lasciare il telefonino però non sembra preoccuparle: «Sono molto emozionata – racconta Lulù – il GF è l’unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l’Isola dei Famosi… morirei! Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite. I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla. Sappiamo cucinare, pulire, spazzare. Mamma e nonna ci hanno insegnato tutto, odiamo il disordine e le persone false. Vale per tutte e tre. Se trovo nella casa chi fa l’amicone e poi ti sparla dietro, non ho problemi a confrontarmi. Il mio motto? “Sti c***i”... quando ce vò ce vò».

Clarissa, la più giovane delle tre sembra la più matura e anche quella meno in ansia per le eventuali critiche: «Prima di nascere già ci criticavano quindi non ci preoccupa e non ce ne frega nulla». All’interno della casa ci sarà Tommaso Eletti, il giovanissimo romano di Temptation Island già iper criticato per la sua gelosia, che Clarissa conosce molto bene: «Abbiamo fatto le elementari insieme. Ha un carattere d’oro altrimenti non ci sarei amica, ci tengo tanto a lui, è sensibile ha un grande rispetto per le donne».

E a chi già le accusa di essere sconosciute la piccola di casa risponde così: «Non cambio il mio modo perché sto sulle p***e a qualcuno. È vero io e Lulù non siamo mai state in tv e non abbiamo mai avuto un’immagine pubblica, ma non siamo sconosciute. Nostro nonno è l’ultimo imperatore d’Etiopia e la nostra famiglia ha avuto a che fare con presidenti di tutto il mondo...Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia». Clarissa e Lulù hanno registrato una canzone che uscirà nei prossimi giorni: «Sarà in italiano sennò poi ci criticano!».

